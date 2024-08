Présidentielle américaine : le neveu de Donald Trump votera pour Kamala Harris

Fred Trump III, neveu de l’ancien président Donald Trump, a exprimé publiquement son soutien à Kamala Harris, candidate démocrate, pour l’élection présidentielle de novembre 2024. Dans des entretiens avec plusieurs médias américains, il explique sa décision en des termes fermes et critiques envers la situation politique actuelle aux États-Unis.

Dans une interview accordée à CNN le 31 juillet, Fred Trump III a souligné les raisons de son choix : « La situation a dépassé un niveau de folie à un point inacceptable. Je pense fermement que nos libertés sont en danger et que Kamala Harris est la seule à pouvoir empêcher les dissensions et le recul de la liberté dans notre démocratie. » Il s’agit de sa première prise de position publique en rapport avec une élection présidentielle, contrairement à 2016 lorsqu’il était resté silencieux.

Fred Trump III a exprimé des regrets concernant son silence lors de la première campagne présidentielle de son oncle en 2016. Au micro de CNN, il a confié que certains membres de la famille Trump considéraient cette campagne comme un coup de publicité sans intention sérieuse de victoire, et ne s’attendaient pas aux conséquences dommageables qu’il attribue maintenant à la présidence de Donald Trump.

En pleine promotion de son livre, « All in the Family: The Trumps and How We Got This Way », publié le 30 juillet, Fred Trump III partage ses réflexions personnelles sur son oncle, le qualifiant de « complètement fou ». Il accuse également Donald Trump de propos racistes et d’avoir suggéré des actions négligentes à l’égard de son fils handicapé. Ces allégations ont été immédiatement démenties par l’équipe de campagne de l’ancien président, qualifiant ces récits de « complètement fabriqués ».

Fred Trump III n’est pas le seul membre de la famille à s’opposer publiquement à Donald Trump. Sa sœur, Mary L. Trump, avait déjà publié en 2020 un livre dénonçant le comportement de l’ancien président, le décrivant comme un menteur pathologique. Fred Trump III a également avoué avoir voté pour Hillary Clinton en 2016 et pour Joe Biden en 2020, marquant ainsi une opposition constante à la politique de son oncle.

La prise de position de Fred Trump III pour Kamala Harris souligne les divisions au sein de la famille Trump et reflète une inquiétude croissante quant à l’état de la démocratie américaine. Son soutien à la candidate démocrate ajoute une voix notable à ceux qui appellent au changement dans la direction politique du pays.