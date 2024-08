Présidentielle américaine : Kamala Harris défend ses valeurs dans une grande interview

Kamala Harris, candidate démocrate à l’élection présidentielle américaine, a réaffirmé que ses « valeurs n’ont pas changé », malgré les critiques de son adversaire républicain, Donald Trump. Lors de sa première grande interview de campagne, diffusée en partie sur CNN, elle a insisté sur sa constance sur des sujets comme le changement climatique et l’immigration.

« L’aspect le plus important et le plus significatif en ce qui concerne mes décisions politiques, c’est que mes valeurs n’ont pas changé », a-t-elle déclaré à Savannah, en Géorgie. Elle a réitéré son engagement envers la lutte contre le changement climatique, affirmant que cette question reste urgente pour les États-Unis.

En réponse aux accusations des républicains, Harris a précisé que sa position sur la sécurisation de la frontière mexicaine n’a pas évolué. Elle a également exprimé, dans une déclaration publiée sur le site de CNN, son ouverture à la possibilité d’inclure un ministre républicain dans son gouvernement, en cas de victoire le 5 novembre.

Donald Trump, de son côté, a qualifié Kamala Harris de « la pire des girouettes », l’accusant de renier ses positions progressistes antérieures. Parmi les sujets de controverse, les républicains pointent du doigt son opposition passée à la fracturation hydraulique et à la construction d’un mur à la frontière sud.

Malgré ces critiques, Harris a participé à cette interview avec son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, une tradition estivale pour les duos candidats, selon son porte-parole Ian Sams. La campagne électorale se poursuivra avec un débat très attendu entre Kamala Harris et Donald Trump, prévu le 10 septembre en Pennsylvanie.