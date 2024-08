Présidentielle américaine : découvrez les 5 candidats en lice

Après le retrait de Robert F. Kennedy Jr., le champ de la présidentielle américaine s’est resserré, laissant cinq candidats en compétition pour le scrutin du 5 novembre. Parmi eux, Donald Trump et Kamala Harris restent les figures les plus proéminentes. Voici un aperçu des candidats encore en lice.

Donald Trump (Parti Républicain)

L’ex-président Donald Trump, ayant survécu à une tentative d’assassinat récente, vise un deuxième mandat. Il se trouve actuellement au cœur de quatre affaires pénales, qu’il décrit comme des attaques politiques contre lui et ses supporters. Trump a choisi JD Vance comme colistier et refuse de s’engager à accepter pacifiquement les résultats des élections.

Kamala Harris (Parti Démocrate)

La vice-présidente Kamala Harris, après le retrait de Joe Biden de la course, a gagné l’investiture démocrate. Son ascension dans les sondages bénéficie du soutien de Biden, malgré une performance mitigée lors d’un débat contre Trump. Harris pourrait devenir la première femme présidente si elle gagne.

Jill Stein (Parti Vert)

Jill Stein, déjà candidate en 2016, se présente de nouveau, critiquant les démocrates pour ne pas tenir leurs promesses envers les travailleurs et l’environnement. Malgré une performance marginale prévue, elle pourrait influencer l’issue dans certains États clés, comme ce fut le cas en 2016.

Chase Oliver (Parti Libertarien)

Chase Oliver, ayant obtenu seulement 2% des voix en Géorgie lors des élections de 2022, représente le Parti libertarien. Son parti critique Trump pour sa gestion de la pandémie et préconise un gouvernement minimaliste et plus de libertés individuelles.

Cornel West (Indépendant)

L’universitaire et activiste Cornel West, initialement affilié au Parti vert, se présente maintenant comme indépendant. Sa plateforme se concentre sur la fin de la pauvreté et la garantie de logement pour tous, cherchant à attirer les électeurs progressistes déçus par les partis traditionnels.

Chaque candidat apporte une dynamique unique à une élection déjà tumultueuse, et leurs campagnes pourraient jouer un rôle crucial dans le façonnement des issues dans des États clés, même s’ils ne sont pas considérés comme des prétendants principaux pour la Maison-Blanche.