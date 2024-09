Présidentielle 2027 : Édouard Philippe promet un programme inédit, loin de Thatcher et Macron

Lors de son passage sur BFMTV ce mercredi 11 septembre 2024, Édouard Philippe, président du parti Horizons et ancien Premier ministre, a réaffirmé sa détermination à se présenter à l’élection présidentielle de 2027. Loin d’être pressé, le maire du Havre entend proposer un programme qu’il décrit comme unique : « Ce ne sera ni du Thatcher, ni du Macron, ce sera du Philippe ».

Philippe ne cherche pas à imiter des figures politiques, qu’elles soient françaises ou étrangères. Il vise des « transformations profondes » dans des domaines clés comme le logement, la sécurité et la défense. Pour lui, le pays devra trancher ces grandes questions lors de la prochaine élection présidentielle.

Une rupture assumée avec Emmanuel Macron

Se démarquant nettement de l’actuel président, Édouard Philippe promet « une forme de rupture ». Tout en affirmant qu’il n’a aucune rancœur envers Emmanuel Macron, il estime que des « changements massifs » sont nécessaires. Il se montre préoccupé par ce qu’il perçoit comme un affaiblissement de la France, marquée par des « petits renoncements » et une perte d’ambition à être un pays puissant et prospère.

Un projet ambitieux mais réfléchi

Le candidat n’a pas encore détaillé l’intégralité de son programme, précisant que celui-ci sera présenté en temps voulu. Toutefois, il a exprimé sa volonté de ne pas effrayer les Français avec des mesures radicales. Son objectif est de transformer la France sans la bouleverser entièrement : « On la transforme, on ne la change pas complètement ». Philippe semble vouloir éviter les débats limités qu’il a observés lors de la présidentielle de 2022, et promet de porter un projet à la hauteur des enjeux actuels.

Déterminé à marquer une nouvelle étape pour la France, Édouard Philippe prépare une candidature qui s’inscrit dans une vision de long terme, sans précipitation, mais avec une ambition affirmée de refonder la politique française à travers des réformes structurelles.