Pour un gouvernement de coopération et une transformation démocratique : la vision de Laurent Hénart pour la France

Laurent Hénart, président du Parti radical, a récemment publié une tribune dans L’Opinion où il propose une vision innovante pour naviguer à travers la complexité politique actuelle en France.

Un Gouvernement de Coopération : Une Nécessité

Laurent Hénart insiste sur le fait que la période ouverte par les législatives anticipées ne doit pas être perçue comme une simple phase de transition en attendant une nouvelle dissolution. Au contraire, il suggère que cette période doit être utilisée de manière constructive pour préparer la France aux défis à venir jusqu’en 2027. Face à une majorité présidentielle fragile et une opposition fragmentée, il propose la mise en place d’un gouvernement de coopération parlementaire. Ce modèle impliquerait de travailler en étroite collaboration avec les groupes parlementaires pour définir un agenda législatif partagé et engager un dialogue constructif avec les députés et sénateurs.

Renforcer le Dialogue Social et Territorial

Le président du Parti radical plaide pour un dialogue social renforcé, non seulement avec les partenaires sociaux mais aussi avec les collectivités locales et les corps intermédiaires. Ce dialogue vise à construire un consensus sur les grandes réformes sans nécessairement passer par la législation, tout en assurant la légitimité des décisions prises.

Garantir la Stabilité Budgétaire et l’Efficacité des Services Publics

Il souligne l’importance d’assurer une gestion budgétaire stable pour garantir le bon fonctionnement des services publics essentiels. Il propose l’organisation de conférences sur les finances publiques, impliquant les Commissions des Finances du Parlement, les partenaires sociaux et les collectivités locales, pour établir une trajectoire budgétaire claire pour la période 2025-2027. Il exprime également des préoccupations concernant la sécurité et l’efficacité des services publics, comme les forces de sécurité, la justice, et les soins de santé, en plaidant pour une gestion prudente et équilibrée des budgets.

Maîtrise Migratoire et Ordre Républicain

Concernant la maîtrise migratoire, Hénart propose de mettre en œuvre la législation nationale existante ainsi que le Pacte Asile et Migrations adopté au niveau européen. Il envisage également la création d’un ministère de l’immigration dirigé par une personnalité indépendante pour garantir le respect des engagements européens et des principes de dignité humaine.

Vers une Transformation Démocratique

Enfin, Hénart évoque la possibilité d’une transition démocratique en France. Il propose d’introduire une proportionnelle partielle pour les élections législatives, renforçant ainsi la représentation et l’équilibre au sein du Parlement. Il recommande aussi d’intensifier l’usage du référendum et de renforcer les pouvoirs des collectivités locales pour offrir une plus grande voix au peuple dans la transformation du pays.

En résumé, dans sa tribune publiée dans L’Opinion, Laurent Hénart plaide pour une approche de coopération et de dialogue afin de gérer les défis actuels tout en ouvrant la voie à des réformes démocratiques nécessaires pour renforcer la gouvernance et la représentativité en France.