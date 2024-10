Pour ses 135 ans, le Moulin Rouge ouvre exceptionnellement ses coulisses à 135 chanceux

À l’occasion de son 135e anniversaire, le célèbre cabaret parisien, le Moulin Rouge, offrira une visite exclusive de ses coulisses à 135 personnes le 6 octobre 2024. Un tirage au sort a été organisé pour sélectionner les heureux élus parmi plus de 4 000 candidatures. C’est une chance unique de découvrir l’envers du décor de cet établissement iconique qui, depuis son inauguration en 1889, n’a jamais cessé de fasciner le monde entier.

Les gagnants, répartis en petits groupes, pourront s’immerger pendant une heure et demie dans l’histoire de ce lieu emblématique de Montmartre. Ils auront accès à des endroits habituellement fermés au public, comme les ateliers des artisans qui conçoivent costumes et accessoires. Les visiteurs auront aussi l’opportunité de fouler la scène mythique, le tout accompagné d’anecdotes inédites racontées par des guides passionnés.

Le Moulin Rouge a marqué les esprits par son French Cancan, ses danseuses flamboyantes et ses soirées festives qui ont attiré le Tout-Paris dès la fin du XIXe siècle. De la Goulue à Jane Avril, en passant par le peintre Toulouse-Lautrec, ce cabaret a vu défiler des artistes de légende. Aujourd’hui encore, il continue d’enchanter avec ses deux spectacles quotidiens et ses 90 danseurs et danseuses qui donnent vie à une tradition qui dure depuis plus d’un siècle.

Cet anniversaire exceptionnel sera également l’occasion pour le cabaret de célébrer l’ouverture de ses nouvelles ailes inaugurées en juin dernier. Une journée qui s’annonce inoubliable pour les visiteurs, qui auront le privilège de découvrir l’histoire et les secrets de ce lieu légendaire.