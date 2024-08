Pour sa rentrée sur CNEWS, Pascal Praud se paie Lucie Castets

Pascal Praud a fait un retour remarqué sur CNews ce lundi 26 août, en ouvrant son émission L’heure des pros par une attaque cinglante contre Lucie Castets, candidate du Nouveau Front Populaire pour Matignon. Alors que la nomination du prochain Premier ministre est au cœur des discussions, Praud n’a pas manqué de se moquer de Castets, qu’il a qualifiée avec ironie de « Premier ministre imaginaire ».

Toujours incisif, le journaliste a poursuivi en décrivant l’attitude de Castets comme « prétentieuse » et « arrogante », tout en soulignant l’antipathie qu’elle pourrait inspirer. Ses remarques, aussi acérées que sarcastiques, ont déclenché les rires sur le plateau, illustrant une fois de plus la capacité de Praud à mêler analyse politique et humour mordant.

Ce retour en force montre que Pascal Praud n’a rien perdu de son franc-parler, s’imposant comme une figure incontournable du débat public. Sa capacité à critiquer sans détour et à captiver son audience promet une saison animée sur CNews.