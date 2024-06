Pour Marion Maréchal et ses équipes, le ralliement est imminent !

Alors que Marion Marechal s’apprête à échanger avec Éric Zemmour dans la journée, son équipe a été bannie de toutes les boucles Telegram de Reconquête selon plusieurs sources internes au parti.

Hier déjà, son compte de soutien présageait une rupture inédite, un post depuis supprimé :

Pendant toute la campagne, les partisans d’Eric Zemmour et de Sarah Knafo n’ont cessé de torpiller leur tête de liste : rien que sur la chaîne YouTube de Reconquête, on observe qu’aucune vidéo de Marion Maréchal n’a été publiée sur plus d’un an.

Après des semaines de bataille en solitaire pour son équipe de campagne, l’entente est désormais rompue et l’alliance avec le Rassemblement national imminente.

🔴 [EXCLU] L'équipe de @MarionMarechal aurait été bannie de toutes les boucles Telegram de Reconquête, selon plusieurs sources internes au parti. La désormais députée européenne doit néanmoins rencontrer @ZemmourEric dans la journée. — Ligne Droite • La matinale de RC (@Ligne__Droite) June 11, 2024

Marie F.