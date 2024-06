Pour l’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin c’est ni RN ni NFP

Invité de l’émission « Punchline » ce mardi, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, a vivement critiqué les programmes du Rassemblement national (RN) et du Nouveau Front populaire (NFP) pour les élections législatives anticipées. Interviewé par Laurence Ferrari, Raffarin a déclaré que « les deux extrêmes ne proposent pas de solutions d’avenir ».

Il a souligné l’absence de réalisme et de vision constructive dans les propositions de ces partis, jugeant leurs solutions inadaptées aux défis actuels. Raffarin a particulièrement fustigé le RN pour ses propositions économiques qu’il trouve dangereuses et le NFP pour ses idées qu’il considère dépassées.

Raffarin a appelé les électeurs à soutenir des candidats pragmatiques, capables de proposer des mesures concrètes pour le développement durable et la prospérité économique. « Nous devons éviter les tentations extrémistes et nous concentrer sur la construction d’un avenir commun, fondé sur le dialogue et la coopération », a-t-il conclu.

Sa critique tranchée intervient dans un contexte de polarisation croissante, soulignant l’importance de modération et de rassemblement dans la sphère politique française.