Popularité : Michel Barnier réussit son entrée à Matignon, Édouard Philippe en perte de vitesse

Dans le dernier baromètre politique réalisé par Ipsos pour La Tribune Dimanche, le nouveau Premier ministre Michel Barnier démarre son mandat avec 34 % d’opinions favorables parmi les Français interrogés. Parallèlement, le président Emmanuel Macron enregistre une légère progression, gagnant 2 points pour atteindre 30 % d’avis favorables.

Brice Teinturier, directeur général délégué d’Ipsos, souligne que Barnier bénéficie d’une période d’indulgence de la part du public, qui attend de voir la composition de son gouvernement et les orientations politiques qu’il adoptera. Le nouveau Premier ministre reçoit un soutien notable non seulement des sympathisants du bloc central (Renaissance, Horizons, MoDem) mais aussi de ceux des Républicains (LR), suggérant sa capacité à unifier des forces politiques traditionnellement opposées.

« Avec un tiers des sondés en sa faveur, un tiers contre et un tiers indécis, Michel Barnier semble pouvoir être l’homme de synthèse entre ces forces politiques », explique Teinturier. Il ajoute que les jugements défavorables sont moins prononcés chez les écologistes et les socialistes, avec respectivement 51 % et 50 % d’opinions favorables, tandis que le rejet n’est pas massif au sein du Rassemblement National.

En revanche, l’ancien Premier ministre Édouard Philippe connaît une baisse de popularité, perdant 5 points dans le baromètre des successeurs potentiels d’Emmanuel Macron. Il se retrouve désormais à égalité avec Gabriel Attal, ce qui pourrait indiquer que son annonce prématurée de candidature à l’élection présidentielle a été mal perçue par l’électorat.