« Popstars » : Les SOR4, un groupe de quatre femmes prêtes à conquérir la scène musicale

Les SOR4, un tout nouveau groupe féminin, formé lors de la dernière saison de Popstars, se prépare à faire ses débuts dans l’industrie musicale. Après des semaines d’entraînement intensif sous l’œil attentif des jurés Louane, Alonzo et Eddy de Pretto, les quatre membres – Orisha, Mia, Regina et Yasmeen – espèrent séduire le public avec leur EP, qui sortira ce vendredi. Ce parcours, rythmé par l’enregistrement en studio et un premier showcase chez Warner, marque une étape cruciale pour ces jeunes talents.

Le groupe SOR4 a été choisi pour sa « sincérité » et son authenticité, des qualités que les jurés ont particulièrement mises en avant. « La voix, la justesse, l’attitude, et la dynamique de groupe » ont été déterminantes pour la création de ce quatuor, selon Eddy de Pretto. En plus de chanter, les SOR4 ont contribué à l’écriture de plusieurs morceaux de leur EP, une décision qui montre leur volonté de prouver qu’elles ne sont pas seulement des interprètes, mais des artistes complètes. Comme l’explique Yasmeen : « On sait écrire et pas juste chanter et sourire ».

Malgré les défis à venir, les SOR4 restent optimistes et déterminées à se faire une place dans l’industrie musicale. « C’est notre force d’être en groupe », affirme Mia, confiante dans leur capacité à toucher le public. Louane, quant à elle, voit dans ce groupe une opportunité rare pour la scène musicale française, affirmant que l’absence de groupes féminins réussissant à percer ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas réussir. Le verdict final reviendra aux fans, qui pourront bientôt découvrir le talent des SOR4 via les plateformes de streaming.

Alice Leroy