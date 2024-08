Polémique JO 2024 : Léon Marchand a retiré les fleurs de lys de son compte X

Léon Marchand, jeune prodige de la natation, est devenu une figure emblématique des Jeux olympiques de Paris 2024 après avoir remporté quatre médailles d’or. Cependant, cette célébrité soudaine a aussi attiré son lot de controverses, notamment concernant les émojis de fleurs de lys présents sur son compte X.

Certains internautes ont interprété la présence des fleurs de lys comme un signe de sympathie pour la royauté, déclenchant des spéculations sur les convictions politiques du nageur. « Pas très rassurant ces émojis fleur de lys. […] On sait tous très bien ce que cela représente (la royauté) et l’orientation politique des gens qui utilisent ce type de symbolique sur internet (les fafs) », a écrit un utilisateur le 29 juillet. Cette interprétation a alimenté des rumeurs sur un supposé soutien de Léon Marchand à la cause royaliste, bien que le nageur n’ait jamais abordé ce sujet publiquement.

Pourtant, l’explication des émojis est bien plus simple et historique. Selon BFMTV, les fleurs de lys sur le compte X de Léon Marchand faisaient référence au blason de Toulouse, sa ville natale. Sur ce blason, les fleurs de lys symbolisent le rattachement historique de Toulouse à la couronne de France.

Pour mettre fin à cette polémique, Léon Marchand a décidé de retirer les fleurs de lys de son pseudo. Il a opté pour un émoji représentant la tour Eiffel, symbole de Paris, la ville où il a triomphé lors des Jeux olympiques. Ce geste vise à dissiper les malentendus et à recentrer l’attention sur ses accomplissements sportifs plutôt que sur des suppositions infondées.

