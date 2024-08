Polémique à Toulouse : un député LFI critiqué pour une photo de piscine avec une serviette aux couleurs de la Palestine

Le député La France Insoumise (LFI) de Haute-Garonne, Hadrien Clouet, a récemment suscité une vive polémique en publiant sur X (anciennement Twitter) une photo le montrant dans une piscine municipale de Toulouse avec une serviette aux couleurs du drapeau palestinien. Dans son post, il a commenté : « La canicule revient. C’est l’heure de se rafraîchir en piscine municipale à Toulouse ».

La canicule revient. C'est l'heure de se rafraîchir en piscine municipale à #Toulouse. pic.twitter.com/Jee1YF7FJy — Hadrien Clouet (@HadrienClouet) August 7, 2024

Cette publication n’a pas tardé à provoquer une réaction immédiate de Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et ancien membre des Républicains. Moudenc a critiqué la démarche de Clouet en affirmant que les piscines municipales, en tant que service public, doivent rester neutres et non politisées. « Nos piscines municipales sont un service public ouvert à TOUS les Toulousains, quelles que soient leurs opinions. Ce sont des lieux de détente où les débats politiques n’ont pas leur place », a-t-il déclaré. Il a également souligné que le sport, comme les Jeux olympiques, est censé rassembler autour de valeurs communes plutôt que de diviser.

En réponse, Hadrien Clouet a ironisé en posant une question sur X, suggérant que la mention du « drapeau palestinien » n’était pas en contradiction avec le règlement des piscines municipales, en comparaison avec des éléments tels que « emprunter les pédiluves », « bonnet de bain », et « lecteur cassettes ».

Johnny Duval, un autre élu de la majorité municipale, a accusé Clouet d’être « indigne de son mandat », en qualifiant son geste de « provocation ». Nicole Yardeni, ancienne présidente du CRIF Midi-Pyrénées et membre de la majorité, a également critiqué la photo, la qualifiant de « provocation », en la mettant en relation avec la piscine Alfred Nakache, du nom d’un nageur déporté pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cette controverse intervient dans un contexte plus large de tensions politiques locales concernant les positions de LFI sur le conflit israélo-palestinien. Avant la venue de Jean-Luc Mélenchon à Toulouse, Moudenc avait appelé Mélenchon à adopter un discours plus apaisant face aux récentes escalades de violence entre Israël et le Hamas.