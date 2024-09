Plus efficace, l’OM fête ses 125 ans par une victoire, le bijou de Luis Henrique

L’Olympique de Marseille fête dignement ses 125 ans avec une 3e victoire en 4 matchs de Ligue 1 cette saison. Si l’OM a terminé la rencontre à 10, Nice a manqué de réalisme pour pouvoir espérer mieux. Marseille est leader provisoirement, en attendant PSG-Brest, ce samedi soir.

Dans un match cadenassé, il faut souvent miser sur un éclair de génie d’un joueur formidable ou sur une erreur de l’adversaire. Il y a eu un peu des deux pour l’Olympique de Marseille, ce samedi après-midi.

Alors que le club fêtait ses 125 ans en grande pompe, avec deux jolis maillots en série limitée, l’objectif était d’offrir une première victoire cette saison en championnat devant son (extraordinaire) public.

Des tifos splendides, une ambiance de feu… Et quelques changements dans la composition d’équipe de Roberto De Zerbi pour commencer le match. Exit Elye Wahi, gêné par des soucis physiques cette semaine, place à la recrue Neal Maupay.

Et c’est bien lui, l’ancien Niçois, qui a débloqué la rencontre. Dans un match fermé, avec peu d’occasions de buts, l’ex-attaquant d’Everton a profité d’un mauvais jugement de la défense adverse pour marquer de la tête, en renard des surfaces (1-0, 40e). Le match est enfin lancé.

💪Ⓜ️ Premier match et premier but pour Neal Maupay avec l'OM… contre son club formateur !#OMOGCN #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/DGqH5BuY93 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 14, 2024

Face à de timides et peu réalistes niçois, à l’image d’Evan Guessand qui a manqué de justesse dans la surface olympienne, Nice n’y a jamais vraiment cru.

Melvin Bard a touché le poteau de Geronimo Rulli, d’une somptueuse reprise de volée, puis Rosario a également manqué d’efficacité, après un ballon relâché par Geronimo Rulli. Le gardien argentin n’était pas dans un grand jour mais il a connu beaucoup de réussite, c’est bon signe.

En seconde période, Nice ne semble jamais en mesure de revenir : pas de penalty sur un accrochage entre Mason Greenwood et Ali Abdi… Tous les moments clés du match ont tourné en faveur de l’OM.

😍🚀🇧🇷 La merveille de Luis Henrique en lucarne pour le 2-0 !#OMOGCN #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/on810rfpoW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 14, 2024

Quand on revoit le petit numéro réalisé par Luis Henrique, auteur d’un but splendide suite à une remise d’Amine Harit, il ne pouvait en fait rien arriver aux Olympiens. Avec un Pierre-Emile Højbjerg, capitaine, toujours aussi serein, cette équipe sait ce qu’elle doit faire et sait où elle va. Ce qui change déjà beaucoup par rapport à la saison dernière.

Même l’exclusion sévère de Derek Cornelius, pour avoir gagné du temps (second carton jaune), n’a pas fait tanguer le bateau bleu et blanc. L’Orange Vélodrome est en fête, l’OM est leader.