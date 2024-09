Plus de 20 ans après leur séparation, Guillaume Pley a réuni le duo Dieudonné-Élie Semoun

Le célèbre duo comique des années 90, Dieudonné et Élie Semoun, s’est retrouvé pour la première fois en deux décennies, grâce à une visioconférence organisée par Guillaume Pley sur sa chaîne YouTube, Legend Media et diffusée ce dimanche. Cet événement médiatique marquant, a permis aux deux anciens acolytes de s’exprimer publiquement sur leur relation tumultueuse.

Le Contexte : une séparation marquée par les différends

Dans les années 90, Dieudonné et Élie Semoun formaient l’un des duos comiques les plus populaires de France. Leur séparation en 1997, due à des divergences politiques et idéologiques, a marqué la fin d’une collaboration emblématique. Depuis, les deux humoristes se sont éloignés, Dieudonné étant au centre de nombreuses polémiques antisémites et négationniste.

En avril dernier, Élie Semoun a accordé une interview à Guillaume Pley, où il est revenu sur sa rupture avec Dieudonné, exprimant des critiques à l’encontre de son ancien partenaire. En réaction, Dieudonné a demandé un droit de réponse, acceptant de s’exprimer sur les propos de Semoun, tout en évoquant son parcours, ses controverses, et son éloignement des médias traditionnels.

La confrontation virtuelle : entre piques et nostalgie

Le clou de cette entrevue a été la confrontation en visioconférence entre les deux humoristes. Dieudonné, portant un bracelet électronique en raison de ses condamnations passées, a salué son ancien complice avec une exclamation surprenante : « Oh m*rde ! ». Le ton de l’échange a oscillé entre provocation et humour, Élie Semoun lançant à Dieudonné : « Tu as vu que l’antisémitisme est à la mode en ce moment ? Tu es complètement à côté de la plaque. » Ce à quoi Dieudonné a répliqué avec ironie : « Fais gaffe, toi aussi tu risques d’être poursuivi par la CPI si tu continues. »

Malgré ces échanges tendus, Dieudonné a conclu en qualifiant Elie Semoun d’« ami d’enfance », exprimant un mélange de nostalgie et de regret. Il a réaffirmé son engagement envers la paix et le pardon, regrettant que leur duo, autrefois symbole de l’antiracisme, ait été brisé. Il a aussi exprimé son souhait de transmettre son expérience à la nouvelle génération d’humoristes, espérant que cette démarche de réconciliation puisse apaiser les tensions.