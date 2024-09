Stomy Bugsy, Anthony Delon, Benjamin Castaldi… Pluie de personnalités aux répétitions du ‘Concerto pour la paix’ d’Omar Harfouch

C’est presque du jamais vu ! Alors que demain, mercredi 18 septembre, le pianiste et compositeur Omar Harfouch, accompagné de l’orchestre Béziers Méditerranée, donnera son ‘Concerto pour la paix’ au théâtre des Champs-Élysées à Paris, de nombreuses célébrités sont venues assister aux répétitions de cet événement très attendu, qui accueillera plus d’un millier de personnes…

Alors que les musiciens effectuent leurs dernières répétitions à La Seine musicale ( Boulogne-Billancourt ), des people sont venus encourager Omar Harfouch et l’orchestre philharmonique, mené par Mathieu Bonnin.

On a ainsi pu apercevoir l’animateur Benjamin Castaldi, accompagné du sculpteur des stars Richard Orlinski, assister aux répétitions et même chambrer les musiciens, dans le rire et la bonne humeur.

Anthony Delon a de son côté fait sa première apparition publique depuis les obsèques de son père en venant saluer Omar Harfouch, son ami de longue date.

Autre personnalité venue assister aux préparatifs de cet événement, le rappeur Stomy Bugsy, venu apprécier lui aussi le travail des musiciens.

Le danseur, chorégraphe et coach de Danse avec les stars, Maxime Dereymez, est quant à lui passé faire quelques pas de danses pour encourager l’orchestre.

Autre personnalité bien connue du grand public : l’animateur Julien Lepers, on le sait passionné de musique et de piano, venu lui aussi apprécier le travail d’Omar Harfouch.

On peut également citer l’actrice Emmanuelle Seigner ou encore le trompettiste Ibrahim Maalouf, qui de son côté a prodigué quelques précieux conseils à l’orchestre Béziers Méditerranée.

Pour rappel, le ‘Concerto pour la paix’ d’Omar Harfouch aura lieu demain à 19h30. Le pianiste et compositeur interprétera notamment sa Fantaisie orientale, et entend, par ce concert et ses compositions, envoyer un message de paix, une cause qui lui tient à cœur et qu’il défend sans relâche après une enfance vécue au Liban pendant la guerre et les bombardements…

Découvrez ici les photos des coulisses des répétitions du ‘Concerto pour la paix’. @Photos : Daniel Topic

Omar Harfouch et Stomy Bugsy

Omar Harfouch et Maxime Dereymez

Omar Harfouch et Richard Orlinski

Benjamin Castaldi, Omar Harfouch et Richard Orlinski

Omar Harfouch et Julien Lepers