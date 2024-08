Plainte contre Charlie Hebdo : deux associations catholiques réagissent à une caricature de la vierge Marie

Deux associations catholiques françaises, « Marie de Nazareth » et « La petite Voie », ont déposé une plainte ce mardi contre le magazine satirique Charlie Hebdo. L’accusation porte sur « incitation et provocation à la haine religieuse », suite à la publication d’une caricature controversée de la Vierge Marie, selon une déclaration fournie à l’AFP.

La caricature incriminée, qui a été publiée le 17 août, lendemain de l’Assomption, représente la Vierge Marie affublée de symptômes de la mpox et couverte d’insultes dégradantes telles que « salope », « truie », et autres. Cette représentation a été fortement condamnée par les fidèles et les leaders religieux, notamment l’évêque de Bayonne, Marc Aillet, qui a déclaré sur les réseaux sociaux que « la liberté d’expression ne saurait justifier une caricature aussi abjecte ».

Les associations plaignantes affirment que, bien que la critique des religions soit permise, l’utilisation de la satire ou de la caricature pour propager des attaques offensantes contre des croyances religieuses est inacceptable et risque de susciter des tensions ou des actes de violence contre les communautés de fidèles.

La direction de Charlie Hebdo, sollicitée pour un commentaire, n’a pas souhaité réagir. Suite à la publication, le site Tribune chrétienne a lancé une pétition, qui a recueilli près de 25 000 signatures, pour demander le retrait de la caricature jugée offensante.

Cette affaire survient dans un contexte de tensions accrues autour des représentations des figures religieuses, rappelant l’indignation provoquée fin juillet par une scène lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, qui a été perçue comme moqueuse envers le christianisme.

Les instances judiciaires de Paris traitent actuellement la plainte, qui pourrait mener à un nouvel épisode juridique important pour Charlie Hebdo, déjà bien connu pour ses illustrations provocatrices.