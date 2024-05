Piégée par une photo, Valérie Hayer trouve ça « lamentable »

Un coup bas en pleine campagne. La tête de liste du parti de la majorité aux élections européennes, Valérie Hayer, s’est faite piéger. Une photo d’elle en mauvaise compagnie circule sur les réseaux sociaux depuis dimanche.

Interrogée ce lundi sur RTL au sujet d’une pose aux côtés de militants néonazis en plein Paris, Valérie Hayer accuse ses opposants politiques, « un piège de l’extrême droite ».

Une photo de madame Hayer avec des fascistes circule. Je demande qu'on s'assure d'abord de son authenticité. Les fachos sont coutumiers de ce genre de fausses "prises de guerre" dont ils se vantent ensuite sur leurs réseaux. Aucune personne saine d'esprit ne se montrerait avec de… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) May 12, 2024

Au lendemain d’une manifestation fasciste dans les rues de la capitale, la candidate macroniste a donné plus de détails sur ce « piège » tendu. Elle précise que la photo a bien été prise le dimanche 12 mai et non pas le samedi, en marge de cette manifestation polémique. « Le samedi, j’étais en déplacement en Corse ».

Poursuivant : « J’ai été interpellée par un groupe d’hommes qui m’a demandé une photo. Évidemment que, si j’avais vu leur tenue avec des propos racistes, j’aurais catégoriquement refusé. »

Valérie Hayer s'est faite piéger, je ne lui en veux pas pour cette raison.



J'en veux par contre aux macronistes de laisser les nazis prospérer dans notre pays et d'ouvrir un boulevard à l'extrême droite en copiant ses idées.



Je lance l'alerte : réveillons-nous.#UnionPopulaire pic.twitter.com/KNcBDStZa8 — Manon Aubry (@ManonAubryFr) May 13, 2024

Valérie Hayer pèse ses mots pour juger l’attitude de ceux qui ont utilisé ces procédés pour l’attaquer : « Je trouve minable, lamentable, d’essayer de piéger un adversaire politique avec une photo plutôt que sur le débat des idées. »

« Écœurée par ces pratiques », la candidate aux élections européennes a donc profité de sa venue sur RTL pour remettre les choses au clair : « Ce sont les méthodes de l’extrême-droite, la fourberie, le mensonge, la désinformation et la lâcheté. »