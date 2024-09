Phryge : de mascotte moquée à égérie des Jeux olympiques de Paris 2024

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont révélé une véritable surprise : la mascotte Phryge, qui s’est imposée comme l’une des icônes de l’événement. Moquée lors de sa présentation, la petite peluche rouge en forme de bonnet phrygien est devenue incontournable, tant pour le public que pour les commerçants. Plus de 1,4 million de Phryges ont été vendues avant la fin des Jeux Paralympiques, dépassant toutes les attentes des deux fabricants, Doudou et Compagnie et Gipsy Toys.

Un engouement intergénérationnel

Les Phryges se sont arrachées dans les boutiques officielles et chez les revendeurs. Que ce soit les modèles classiques ou les versions paralympiques avec une prothèse de jambe, elles ont conquis un large public, des enfants aux adultes. Certaines peluches ont même été bradées à -50% pendant les Jeux Paralympiques, permettant à un plus grand nombre d’acquérir ce symbole des Jeux.

Alain Joly, président de Doudou et Compagnie, a exprimé sa surprise face à l’ampleur de l’engouement. Selon lui, les ventes ont véritablement explosé après la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, et n’ont cessé de croître. Phénomène marquant : 350 000 Phryges ont été produites en France, les autres en Asie, et elles se sont rapidement écoulées, notamment dans les supermarchés, où le modèle classique de 15 centimètres a été un best-seller.

Une mascotte qui transcende les Jeux

La Phryge ne s’est pas seulement contentée d’être une peluche, elle est devenue une véritable star sur les réseaux sociaux. Des vidéos virales montrant les mascottes danser et interagir lors des compétitions ont renforcé son attrait, contribuant à faire d’elle une figure attachante. « C’est elle le symbole des Jeux », affirment de nombreux fans, certains voyant même en elle un futur emblème sportif au-delà des Jeux.

Cependant, malgré ce succès, des experts en marketing, comme Sandrine Doppler, sont sceptiques quant à la pérennité de la Phryge. Elle souligne que la mascotte est très liée aux Jeux et qu’elle pourrait disparaître rapidement une fois l’événement terminé, à l’instar des mascottes des JO précédents, souvent oubliées après quelques mois.

Alors que Doudou et Compagnie prévoit de poursuivre la production au-delà des Jeux pour répondre à la demande, la mascotte semble déjà marquer le pas. Les experts estiment que sans une véritable stratégie de storytelling, comme un dessin animé ou une série, la Phryge risque de tomber dans l’oubli, comme la majorité des mascottes olympiques avant elle.

Le succès fulgurant de la Phryge restera néanmoins un moment marquant des Jeux de Paris 2024. Elle aura marqué les esprits et les cœurs, même si, selon les lois implacables du marketing, elle pourrait ne pas survivre bien longtemps après l’euphorie olympique.