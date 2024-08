Florian Philippot réplique à Guy Verhofstadt : « Team Europe n’existe pas »

Florian Philippot, leader des Patriotes et défenseur de la souveraineté nationale, a vivement réagi à un tweet de Guy Verhofstadt, l’eurodéputé belge et fervent partisan de l’Union européenne. Verhofstadt avait exprimé son enthousiasme pour les performances de la « Team Europe » lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, en écrivant : « Incredible sportsmanship at the Paris Olympics… and Team Europe has performed miracles! »

« Team Europe » n’existe pas 🤦

Mais bien tenté !…



Car vous c’est la Belgique :

3 médailles d’or

1 médaille d’argent

6 médailles de bronze

Et bravo aux athlètes belges !



À bas l’UE ! Vive nos nations ! https://t.co/A3fdXUVB8Y — Florian Philippot (@f_philippot) August 12, 2024

Florian Philippot, fidèle à ses convictions, n’a pas tardé à répondre en réfutant l’idée d’une équipe unifiée européenne. « ‘Team Europe’ n’existe pas. Mais bien tenté !… », a-t-il rétorqué avec ironie. Il a ensuite tenu à rappeler que les médailles remportées durant les Jeux devaient être attribuées aux nations spécifiques, et non à une entité européenne imaginaire. Il a notamment félicité la Belgique pour ses réussites, en précisant : « 3 médailles d’or, 1 médaille d’argent, 6 médailles de bronze. Et bravo aux athlètes belges ! »

Pour conclure, Florian Philippot a affirmé avec force son opposition à l’Union européenne, en déclarant : « À bas l’UE ! Vive nos nations ! ». Cette réponse souligne son attachement aux souverainetés nationales et son rejet de toute tentative de dissoudre les identités nationales au sein d’une Europe unifiée.

Alice Leroy