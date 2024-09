Philippine Leroy-Beaulieu évoque un possible spin-off de son personnage dans Emily in Paris

Invitée sur le plateau de C à Vous ce mercredi 25 septembre 2024, Philippine Leroy-Beaulieu, l’actrice qui incarne l’élégante et redoutable Sylvie Grateau dans la série Emily in Paris, s’est confiée sur son rôle et l’éventualité d’un spin-off centré sur son personnage.

Connue pour son rôle de l’intransigeante directrice de marketing parisienne, l’actrice de 61 ans est devenue, après Lily Collins, une figure incontournable de la série créée par Darren Star. Lors de son entretien avec Anne-Elisabeth Lemoine, Leroy-Beaulieu a évoqué avec humour à quel point le caractère de Sylvie pouvait parfois déteindre sur elle pendant les tournages : « Pendant que je tourne, c’est compliqué. Mes amis évitent de me voir à ce moment-là, je deviens aussi snob et insupportable qu’elle », plaisante-t-elle.

Si le personnage de Sylvie fascine les fans, c’est précisément grâce à sa confiance en elle, sa franchise et son attitude libre. « Elle dit ce qu’elle pense, elle vit très librement », explique l’actrice. Un trait de caractère qui pourrait bien être exploré plus en profondeur dans un projet de spin-off. « J’adorerais avoir une série dérivée. Ce serait très drôle », a-t-elle confié. Philippine Leroy-Beaulieu imagine même son personnage dans des décors inattendus : « Je vois bien Sylvie à New York ou à Las Vegas. Elle se dirait : ‘Mon Dieu, mais où sommes-nous ?’ », ajoute-t-elle en riant.

Le tournage de la quatrième saison a également eu une résonance particulière pour l’actrice, notamment parce qu’une partie a été réalisée à Rome, une ville où elle a passé les dix premières années de sa vie en raison de la carrière de son père, l’acteur Philippe Leroy. « Il y avait des membres de l’équipe qui avaient travaillé avec lui, c’était très émouvant pour moi », confie-t-elle.

Enfin, Leroy-Beaulieu a réagi aux critiques concernant les clichés véhiculés par la série sur Paris. Si Emily in Paris a souvent été critiquée pour offrir une image idéalisée de la capitale française, l’actrice défend l’approche de Darren Star : « C’est un univers à la Sex and the City, mais le cliché s’émousse. La quatrième saison va plus loin dans l’univers des personnages et montre des choses plus fines », affirme-t-elle. Avec la sortie de la quatrième saison déjà couronnée de succès, les fans de Sylvie Grateau peuvent donc espérer la voir évoluer dans une série qui lui serait entièrement dédiée.