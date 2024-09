Philippe Katerine surprend à nouveau en chantant nu sur le plateau de « C à Vous »

Ce lundi 2 septembre 2024, Philippe Katerine a une nouvelle fois fait parler de lui en se produisant nu sur le plateau de l’émission « C à Vous, la suite » sur France 5. Invité par Anne-Élisabeth Lemoine, le chanteur de 55 ans a interprété sa chanson Nu, fidèle à son titre, vêtu uniquement d’une longue barbe pour dissimuler ses parties intimes.

Cet acte provocateur n’est pas sans rappeler sa prestation controversée lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris le 26 juillet dernier. Durant cet événement mondial, Katerine était apparu entièrement peint en bleu, incarnant le dieu grec Dionysos, symbole de la fête et des excès. Ce choix audacieux avait déclenché une vague de réactions mitigées, notamment une censure aux États-Unis et au Maroc.

Face à cette performance décalée sur le plateau de France 5, Anne-Élisabeth Lemoine n’a pas caché son amusement tout en étant légèrement déconcertée. « Je meuble le temps que Philippe se rhabille parce qu’il était réellement nu ! », a-t-elle plaisanté, avant de commenter le spectacle sous un autre angle en s’adressant à Barbara Butch, une autre invitée présente ce soir-là : « De face en tout cas, c’était impeccable. Mais Barbara, qui était de dos pendant la cérémonie d’ouverture, a eu un autre spectacle. » Barbara Butch, amusée, a répondu : « J’ai vu de jolies petites fesses devant moi pendant trois minutes. »

Quelques jours plus tôt, Philippe Katerine avait déjà fait sensation sur France Inter, où il s’était présenté dans le plus simple appareil pour chanter le même titre. Interrogé par Nicolas Demorand, Katerine avait justifié son choix en expliquant qu’il ne pouvait pas se résoudre à chanter cette chanson habillé. « C’est extrêmement pénible, pas que pour moi, mais je n’arrive pas, ça me paraîtrait ridicule d’être habillé, » avait-il déclaré.

Depuis sa performance aux Jeux Olympiques, où il a captivé plus de 22 millions de téléspectateurs, Philippe Katerine semble jouer de cette image pour marquer les esprits. Pour lui, l’important est de s’amuser, tout en rappelant que les premiers athlètes des Jeux Olympiques antiques étaient eux aussi nus. Ce geste se veut également une tentative de délivrer un message de paix, en écho à la trêve olympique historique.