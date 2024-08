Philippe Katerine entièrement nu pour son premier billet d’humeur sur France Inter

Philippe Katerine, célèbre pour son excentricité et son humour décalé, a frappé fort pour sa première chronique sur France Inter. Ce jeudi 29 août, lors de la matinale de la station, le chanteur a littéralement interprété sa chanson « Nu » dans le plus simple appareil. Un geste audacieux qui reflète bien son style unique, mais qui a également surpris et amusé les auditeurs.

L’artiste a expliqué que la direction de la radio lui avait demandé de chanter sa chanson « Nu » et qu’il ne pouvait pas imaginer la chanter autrement qu’en étant dévêtu. « C’est vrai que cette chanson, je n’arrive pas à me résoudre à la chanter habillé », a-t-il confié avec humour avant de rassurer ceux qui pourraient être choqués : « Vous pouvez imaginer que je suis peint entièrement en couleur chair. On voit bien ce qu’on veut bien voir, n’est-ce pas ? »

Cette première chronique fait écho à une performance controversée lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, le 26 juillet dernier. Peint en bleu, vêtu uniquement d’une ceinture et d’une couronne de fleurs, Katerine avait alors interprété son titre « Nu » devant des milliards de téléspectateurs. Si la prestation a suscité des critiques et a même été censurée dans certains pays, l’artiste s’est excusé auprès de CNN pour avoir pu choquer, tout en soulignant que ce n’était pas son intention.

Dans sa chronique, Philippe Katerine a également partagé quelques anecdotes sur son été « expérimental », marqué par des réactions variées à sa performance olympique. Il a notamment raconté comment un punk l’a insulté devant ses enfants, et comment une dame âgée l’a qualifié de « honte de la France ». Toutefois, il a ajouté avec son ton débonnaire qu’en général, les gens étaient adorables avec lui, le félicitant même pour sa prestation aux JO, comme s’il avait « gagné une médaille d’or ».

Philippe animera sa chronique tous les jeudis à 8h55 sur France Inter.