Peter Renaday, la voix de Splinter dans « Les Tortues Ninja », s’éteint à 89 ans

L’acteur américain Peter Renaday, célèbre pour avoir doublé la voix du sage maître Splinter dans la série animée culte Les Tortues Ninja des années 1980-1990, est décédé à l’âge de 89 ans. La triste nouvelle a été annoncée par son collègue Townsend Coleman, qui prêtait sa voix à Michelangelo dans la même série. Coleman, profondément attristé par la disparition de son « cher Sensei », a rendu hommage à celui qu’il considérait comme l’une des personnes les plus authentiques et bienveillantes qu’il ait rencontrées.

Renaday, dont la carrière s’étend sur plusieurs décennies, a marqué l’histoire du doublage en incarnant Splinter, le mentor des Tortues Ninja, un rôle qu’il a tenu jusqu’à la fin de la série en 1996. Outre ce personnage emblématique, il a prêté sa voix à de nombreuses productions animées, notamment dans Transformers, Batman : la série animée ou encore Samurai Jack. Il a également joué des rôles dans des jeux vidéo tels que Assassin’s Creed et Gears of War 3, et a été la voix d’Abraham Lincoln dans une attraction de Disney World.

Selon les premiers rapports, Peter Renaday a été retrouvé sans vie à son domicile californien, probablement victime des fortes chaleurs ayant touché la région. Le monde du doublage perd ainsi une voix emblématique qui a marqué plusieurs générations de fans à travers ses multiples interprétations.

Alice Leroy