Peter Cherif, complice de l’attentat de Charlie Hebdo, condamné à la perpétuité

Le djihadiste Peter Cherif, reconnu comme un acteur clé de l’attentat contre Charlie Hebdo, a été condamné ce jeudi 3 octobre à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. Ce verdict est tombé après près de trois semaines de procès devant la cour d’assises spéciale, qui a souligné la gravité des faits et la dangerosité de Cherif, âgé de 42 ans.

Accusé d’être l’un des « architectes » de l’attaque terroriste du 7 janvier 2015, dans laquelle 12 personnes ont été tuées, Peter Cherif avait rejoint les rangs d’Al-Qaïda dans la Péninsule arabique (Aqpa) au Yémen. Il est également accusé d’avoir formé Chérif Kouachi, l’un des frères qui ont perpétré l’attaque contre le journal satirique, revendiquée par Aqpa.

Outre sa participation à cet attentat, Cherif a été reconnu coupable de l’enlèvement de trois humanitaires français en 2011, qu’il a retenus en otage pendant plus de cinq mois au Yémen. Durant le procès, même s’il a largement gardé le silence, il a admis avoir agi comme « traducteur » pour les ravisseurs d’Al-Qaïda, mais a nié toute implication directe dans la planification de l’attentat contre Charlie Hebdo.

Les avocats généraux ont dépeint Cherif comme un « djihadiste intégral », une figure centrale dans la préparation de l’attaque de 2015, et ont affirmé que sa dangerosité reste « maximale ». Ils ont demandé qu’il soit reconnu coupable de l’ensemble des charges, et le tribunal a suivi ces réquisitions, condamnant l’accusé pour son rôle dans cette tragédie qui a marqué la France et le monde.