PEOPLE – Mort de Matthew Perry, star de ‘Friends’ : 5 personnes arrêtées

Matthew Perry, l’acteur mondialement connu pour son rôle de Chandler Bing dans la série à succès Friends, a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles le 28 octobre 2023. Depuis ce drame, les circonstances entourant sa mort ont suscité de nombreuses interrogations. Plus récemment, un tournant majeur dans l’enquête a été marqué par l’arrestation de cinq personnes, soupçonnées d’être liées à son décès.

Le décès de Matthew Perry a bouleversé non seulement ses fans, mais également l’industrie du divertissement. Connu pour son humour et son talent indéniable, Perry avait marqué toute une génération avec son interprétation du sarcastique mais attachant Chandler Bing. Cependant, sa vie personnelle avait été marquée par des luttes contre la dépendance et des problèmes de santé. Les premières informations indiquaient que sa mort pourrait être liée à un incident accidentel, possiblement une noyade dans son jacuzzi. Mais les détails exacts de ce qui s’est passé cette nuit-là sont restés flous.

Alors que l’enquête progressait, la police de Los Angeles a fait une percée significative en arrêtant cinq individus, tous soupçonnés d’être impliqués d’une manière ou d’une autre dans la mort de l’acteur. Selon des sources proches de l’enquête, ces arrestations font suite à la découverte de preuves liant ces personnes à une possible intrusion au domicile de Perry, peu de temps avant sa mort.

Les suspects, dont les identités n’ont pas encore été révélées, seraient liés à un réseau criminel local connu pour des activités de cambriolage et de trafic de drogue. Les autorités pensent que ces individus auraient pu jouer un rôle clé dans les derniers instants de Perry, soit en l’approvisionnant en substances illicites, soit en ayant un rôle direct dans un acte criminel qui aurait conduit à sa mort.

L’arrestation de ces cinq personnes a relancé l’enquête sous un nouvel angle. Bien que les premières analyses toxicologiques n’aient révélé aucune trace significative de substances illicites dans le corps de Perry, la police explore maintenant la possibilité que ces substances aient été introduites dans son organisme peu avant sa mort, ou qu’il ait été victime d’une agression qui aurait entraîné son décès.

Les enquêteurs se penchent également sur les vidéos de surveillance de la résidence et des alentours, cherchant à confirmer la présence des suspects près des lieux dans la nuit du décès. De plus, des communications téléphoniques et des messages échangés entre Perry et ces suspects dans les jours précédant sa mort sont actuellement analysés pour établir un lien direct.

Les nouvelles de ces arrestations ont suscité de nombreuses réactions, à la fois parmi les fans de l’acteur et au sein de la communauté hollywoodienne. Beaucoup s’interrogent sur les circonstances exactes de la mort de Perry et sur la manière dont ces individus pourraient être impliqués. Certains spéculent déjà sur un possible meurtre, tandis que d’autres pensent que Perry aurait pu être victime d’une transaction de drogue qui aurait mal tourné.

Les avocats des suspects, quant à eux, affirment que leurs clients sont innocents et qu’ils n’ont aucun lien direct avec la mort de l’acteur. Ils pointent du doigt la médiatisation excessive de l’affaire, qui pourrait, selon eux, biaiser le déroulement de l’enquête…