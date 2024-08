PEOPLE – Jennifer Lopez demande officiellement le divorce avec Ben Affleck

De nombreuses rumeurs circulaient ce^puis quelques mois, mais c’est désormais officiel. Jennifer Lopez a demandé le divorce de Ben Affleck le 20 août 2024, après seulement deux ans de mariage. Cette séparation marque la fin de leur deuxième tentative de vie commune, après une première rupture en 2004.

Des signes de tensions étaient apparus ces derniers mois, notamment avec la vente de leur maison de Beverly Hills et le fait qu’ils aient passé de plus en plus de temps séparés. Par ailleurs, la chanteuse avait annulé au dernier moment sa tournée prévue cet été, ce qui avait limenté la rumeur d’un malaise dans son couple.

À noter que Jennifer Lopez a indiqué que sa séparation avec Ben Affleck avait officiellement commencé en avril 2024…