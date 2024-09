DOSSIER PEOPLE – Benoît Magimel se fait voler ses trois César lors d’un cambriolage et rejoint la liste des stars victimes de vols

L’information a été révélée par BFMTV. Benoît Magimel rejoint la longue liste des personnalités victimes d’un cambriolage. Son domicile, situé dans le 16e arrondissement de Paris, a en effet été « visité », alors que l’acteur était absent du 16 août au 3 septembre. C’est en rentrant chez lui que Benoît Magimel a découvert les faits. Il a immédiatement déposé une plainte.

Parmi les objets volés, figurent les trois César que Benoît Magimel avait remportés : ceux du Meilleur acteur, obtenus en 2022 et 2023, et celui de Meilleur acteur dans un second rôle, qu’il avait glané en 2016. Le préjudice total est estimé à 80 000 euros, selon les informations de de BFMTV.

Ce n’est pas la première fois que Benoît Magimel est victime d’un cambriolage. En juin 2023, l’acteur s’était déjà fait voler des montres de luxe et des sacs à main de grandes marques…

Alors que le business des alarmes explose, de nombreuses personnalités semblent malgré tout victimes de cambrioleurs.

En juillet, Stéphane Plaza, animateur phare de M6, a été victime d’un cambriolage. Le domicile de l’animateur et agent immobilier, situé à Bougival (Yvelines), a été infiltré par des individus. Les cambrioleurs ont réussi à pénétrer par effraction dans la maison malgré l’activation de l’alarme. Ils ont ensuite fouillé le premier étage pendant que Stéphane Plaza se trouvait au rez-de-chaussée. Plusieurs paires de chaussures de luxe d’une valeur totale d’environ 3 000 euros ont été volées.

Toujours en juillet, l’animateur de TF1 Denis Brogniart a été la cible d’une tentative de cambriolage à son domicile à Bièvres, dans l’Essonne. L’alarme s’est déclenchée, alertant les autorités, qui ont constaté qu’une porte-fenêtre avait été forcée et qu’un ou plusieurs malfaiteurs ont tenté de s’introduire dans sa maison. L’animateur phare de Koh-Lanta n’était pas présent au moment des faits.

Le 30 juin, le chanteur Black M a été la cible d’une tentative de vol à son domicile dans la nuit. Installé avec sa femme, Léa Djadja, conseillère en image et maquilleuse professionnelle, dans une maison située à Saint-Maurice (Val-de-Marne), l’ancien membre de Sexion d’Assaut se trouvait chez lui au moment des faits. Vers 5 heures du matin, trois ou quatre individus ont escaladé la clôture de sa demeure afin de s’introduire à l’intérieur. Les cambrioleurs auraient ensuite traversé le jardin avant de tenter d’entrer par effraction chez le père de deux enfants, Isaac et Sina. Présent au moment des faits, le rappeur a réussi à faire fuir les cambrioleurs, mais « une fenêtre a été brisée et un volet dégradé ».

En mars, c’est Capucine Anav qui a été victime d’un cambriolage à son domicile. En vacances avec sa famille au moment des faits, elle a découvert le désordre et l’effraction à son retour chez elle. Bouleversée, elle a partagé l’incident sur Instagram, exprimant son chagrin.

Autre exemple : Jean-Luc Reichmann. En février, cinq hommes ont été interpellés, soupçonnés d’avoir tenté de s’introduire par effraction au domicile du présentateur. Il était environ 2 heures du matin lorsque plusieurs hommes cagoulés ont franchi le portail de la propriété de l’animateur à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Ils ont tenté de s’introduire dans la maison, mais ont été chassés par le fils de Jean-Luc Reichmann. Les agents de la BAC sont rapidement arrivés sur les lieux. Ils ont surpris les voleurs à bord d’une voiture en train de prendre la fuite. Le véhicule a foncé vers les policiers à grande vitesse sans les toucher. Une course-poursuite s’est alors engagée dans les rues de Neuilly et Lavallois jusqu’au périphérique. Les cinq suspects ont finalement été interpellés après avoir abandonné leur voiture à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Ils ont été conduits au commissariat de Neuilly-sur-Seine et placés en garde à vue.

On se souvient également que Lucas Pouille, le tennisman français, a été victime d’un cambriolage pendant le tournoi de Roland-Garros, l’année dernière. Des malfaiteurs ont pénétré dans son domicile et ont dérobé 600 000 euros.

Ces épidémie de vol s’explique en partie par le fait que les cambrioleurs disposent de renseignements précis sur les résidences des stars ou de leur famille. Les adresses des célébrités circulent sur les réseaux sociaux, notamment sur l’application Telegram, facilitant ainsi l’accès à ces informations pour les malfaiteurs…