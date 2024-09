Pékin plaide pour des négociations afin de résoudre les conflits en Ukraine et à Gaza

Ce vendredi, le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, a pris la parole à l’ouverture du Forum Xiangshan, appelant à des négociations pour mettre un terme aux conflits en Ukraine et dans la bande de Gaza. Devant une assemblée de responsables militaires internationaux, Dong Jun a insisté sur le fait que la paix et le dialogue sont la seule issue possible pour ces crises. Selon lui, « il n’y a jamais de vainqueur dans les guerres », et seule la réconciliation peut mettre fin aux hostilités.

Le Forum Xiangshan, qui se tient durant trois jours à Pékin, réunit plus de 500 délégués de 90 pays, dont des représentants de l’armée russe, pakistanaise, singapourienne, iranienne et allemande. L’événement, souvent comparé au colloque annuel Shangri-La de Singapour, met l’accent cette année sur les relations sino-américaines, la sécurité en Europe et en Asie, ainsi que les défis sécuritaires dans un monde multipolaire.

Un appel à la coopération mondiale

Dong Jun a exhorté les nations à promouvoir un développement pacifique et une gouvernance inclusive, critiquant la prolifération des concepts de sécurité nationale qui, selon lui, alimentent les tensions. Il a également plaidé pour que les nouvelles technologies bénéficient à toute l’humanité, faisant référence aux efforts des États-Unis pour limiter l’accès de la Chine à des technologies de pointe.

En parallèle, Dong Jun a mis en garde contre la confrontation croissante en mer de Chine méridionale, où les tensions entre Pékin et les Philippines, soutenues par les États-Unis, se sont intensifiées. Pékin revendique la majeure partie de ces eaux, en dépit des contestations d’autres pays de la région et d’une décision d’un tribunal international qui rejette ces revendications.

Relations sino-américaines : une tension persistante

Le Forum de Xiangshan se déroule alors que les relations sino-américaines restent tendues, notamment à cause des désaccords sur Taïwan et sur la mer de Chine méridionale. Bien que les deux grandes puissances cherchent à rétablir un dialogue militaire régulier pour éviter une escalade incontrôlable, les frictions demeurent. En marge du forum, un responsable chinois a réaffirmé que la Chine « écrasera » toute intrusion sur son territoire, y compris dans la mer de Chine méridionale.

Malgré ces tensions, Pékin souhaite se positionner comme un médiateur sur la scène internationale, cherchant à s’éloigner de l’image d’une puissance agressive pour jouer un rôle plus actif dans la résolution des conflits mondiaux. Dong Jun a réitéré que la Chine n’a « aucune ambition de remplacer les États-Unis en tant que superpuissance mondiale », insistant sur le fait que le développement de son pays n’a jamais eu pour objectif de surpasser quiconque.

La Chine a déjà démontré sa capacité à jouer un rôle de médiateur, notamment en facilitant un rapprochement historique entre l’Arabie saoudite et l’Iran en 2023, et en participant aux négociations pour un cessez-le-feu dans le nord de la Birmanie. À travers ces actions, Pékin cherche à affirmer sa neutralité et sa volonté de résoudre pacifiquement les conflits, en opposition à l’approche plus interventionniste des États-Unis.

Le Forum Xiangshan se conclura avec plusieurs tables rondes consacrées aux défis sécuritaires d’un monde multipolaire, où les discussions sur la sécurité en Asie, en Europe, ainsi que sur les nouvelles technologies, seront au centre des débats.