Pedro Almodóvar « ému aux larmes » en recevant le prix d’honneur du Festival de Saint-Sébastien

Le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar a été honoré par le prix Donostia du Festival de cinéma de Saint-Sébastien, reconnaissant l’ensemble de sa carrière marquée par un style visuel unique et des thématiques audacieuses. Lors de la cérémonie, Almodóvar s’est dit « ému aux larmes » et a exprimé sa gratitude envers le cinéma, affirmant que cet art « lui avait tout donné ». Le cinéaste, qui fête cette année ses 75 ans, a reçu cette distinction en présence du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez.

🇪🇸Espagne : Pedro Almodóvar reçoit "ému aux larmes" le prix d'honneur du festival de Saint-Sébastien



"Le cinéma m'a tout donné", a déclaré le réalisateur de 75 ans en recevant ce prix Donostia.@franceinfo https://t.co/eoZGJR50ql — France TV Europe (@FranceTVEurope) September 27, 2024

Almodóvar, récompensé par deux Oscars, cinq Goyas et quatre Césars, a décrit le cinéma comme une « bénédiction » qui a façonné toute son existence. « Je ne pouvais pas imaginer un autre type de vie que d’écrire et tourner sans relâche », a-t-il confié lors de son discours. Avec 23 films à son actif, le réalisateur de Tout sur ma mère et Parle avec elle a récemment été couronné du Lion d’or à la Mostra de Venise pour La Chambre d’à côté, son premier film en anglais mettant en scène Julianne Moore et Tilda Swinton.

Le Festival de Saint-Sébastien, qui a débuté en 1968, a salué Almodóvar pour son « talent artistique exceptionnel » et son engagement à explorer des sujets comme la complexité des relations humaines ou l’univers LGTBIQ+. Son style visuel et narratif, reconnaissable entre tous, se distingue par la profondeur de ses personnages féminins et une direction d’acteurs inégalée.

À l’occasion de cette 72e édition, un autre prix d’honneur a été remis à Cate Blanchett, récompensant ses trente ans de carrière mêlant cinéma d’auteur et grands succès populaires. Pour Almodóvar, ce prix Donostia est l’aboutissement d’une carrière consacrée à l’art cinématographique. Le réalisateur a conclu son discours en invitant à « faire en sorte que les grandes tragédies et injustices restent cantonnées à la fiction », rappelant ainsi la mission du cinéma comme miroir critique de la société.

Alice Leroy