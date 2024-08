Pavel Durov aka Paul de Rove : le mystère de sa naturalisation française

Au moment de son arrestation ce samedi, il se présente avec un passeport de Saint-Kitts, une île antillaise réputée pour la vente de passeports moyennant des sommes d’argent importante, en sortant de son jet privé fraîchement atterri au Bourget, en France. Pourtant, il est français. Sa naturalisation française, officialisée en août 2021, s’est effectuée dans la plus grande discrétion. De plus, il utilise un autre nom sur son passeport français : Paul de Rove.

Une procédure exceptionnelle et très politique

Durov, résident de Dubaï depuis 2017, a bénéficié d’un processus de naturalisation rare, celui de « l’étranger émérite ». Ce dispositif, conçu pour récompenser les personnalités ayant contribué au rayonnement de la France, leur permet de devenir citoyens sans passer par les critères classiques de résidence. Ce parcours exceptionnel, souvent initié à la demande du ministre des Affaires étrangères et parfois validé par le Président, contraste fortement avec les procédures habituelles de naturalisation.

Un mystère entourant les motivations

Pavel Durov, dont la quête de liberté semble centrale, a trouvé dans le passeport français un précieux atout pour ses déplacements et ses affaires. Ce choix est d’autant plus intrigant qu’il s’opposait autrefois à la politique fiscale et sociale française. En 2015, il avait même qualifié le gouvernement français de « responsable des attaques du 13 novembre », avant de se rétracter. Cette discordance entre ses critiques passées et son désir d’acquérir la citoyenneté française ajoute une couche de complexité à son profil

Une enquête bouclée par le silence administratif

Les tentatives de clarification par les médias sur les circonstances entourant cette naturalisation se sont heurtées à une opacité administrative notable. Les demandes d’accès aux documents officiels ont été rejetées, les autorités invoquant une confidentialité de 50 ans. Bien que le processus de « l’étranger émérite » soit légal, il reste enveloppé de mystère, laissant les motivations exactes de Durov dans l’ombre

Liens ambigus avec la Russie

Malgré sa rupture officielle avec la Russie, où Telegram a été bloqué entre 2018 et 2020, des liens indirects persistent. Son frère Nikolaï, principal concepteur de l’algorithme de chiffrement de Telegram, est toujours affilié à une université russe. Ces connexions soulèvent des questions sur l’indépendance réelle de Telegram vis-à-vis des autorités russes, notamment dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine

La nationalité française de Durov : vers une possible déchéance ?

Au regard des circonstances exceptionnelles de sa naturalisation, la question se pose : Pavel Durov pourrait-il un jour être déchu de sa citoyenneté française ? Si le statut d’ »étranger émérite » reste dans les cadres légaux, les révélations sur les motivations et les conditions de cette naturalisation pourraient entraîner un examen plus rigoureux de son cas. Des liens potentiels avec des intérêts étrangers pourraient même mener à une remise en question de sa citoyenneté, soulignant ainsi la complexité de la situation.