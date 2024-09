Patrick Sébastien tacle Jean-Michel Aphatie à propos de la Fête du cochon : “Qu’est-ce qu’on en a à faire ?”

Sur Europe 1 ce lundi, Patrick Sébastien n’a pas mâché ses mots à l’encontre du journaliste Jean-Michel Aphatie. Interrogé par Pascal Praud dans l’émission Pascal Praud et vous, l’artiste a réagi à la polémique entourant la Fête du cochon d’Hayange, relancée par un tweet d’Aphatie. Ce dernier avait critiqué la présence de Laurent Jacobelli, député du Rassemblement National, à l’événement.

Jean-Michel Apathie compare la fête du cochon d’Hayange à une « grossièreté » : "Jean-Michel Apathie est au journalisme ce que mes chansons sont à l'opéra lyrique" déclare @PatSebastien, présent à la fête #PascalPraudEtVous @PascalPraud #Europe1 pic.twitter.com/AQqOthqR81 — Europe 1 (@Europe1) September 2, 2024

Le 1er septembre, la ville d’Hayange, en Moselle, organisait cette fête populaire, une tradition bien ancrée dans la région. Jacobelli avait annoncé sa participation sur son compte X, incitant Jean-Michel Aphatie à réagir en qualifiant de « grossière » la présence d’un député à ce type de célébration. Aphatie a rappelé que Jacobelli avait précédemment qualifié un collègue député de « racaille ».

Patrick Sébastien, qui s’était produit en concert lors de cette fête, a défendu vigoureusement l’événement, dénonçant la polémique comme « idiote » et sans fondement politique. « Déjà, qu’est-ce qu’on en a à faire de Jean-Michel Aphatie ? Il est au journalisme ce que mes chansons sont à l’opéra lyrique », a ironisé le chanteur, soulignant que la fête avait attiré plus de 10 000 personnes de tous horizons.

Laurent Jacobelli a lui aussi répondu à Jean-Michel Aphatie, lui reprochant son mépris envers une fête populaire. « Qu’y a-t-il de grossier dans une fête populaire ? », a-t-il rétorqué, avant d’ajouter que 15 000 participants soutenaient cette célébration.

Fabien Engelmann, maire d’Hayange et membre du RN, a également défendu l’événement sur les réseaux sociaux, accusant Aphatie de mépris envers les traditions populaires et la France provinciale. La fête du cochon, célébrée dans plusieurs communes françaises, reste, selon eux, un rendez-vous festif et non politique.