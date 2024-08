Patrick Pouyanné (directeur de TotalEnergies) : « augmenter le SMIC à 1600 Euros, c’est insoutenable pour les PME

Le Directeur Général de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a exprimé ses réserves concernant la proposition du Nouveau Front Populaire (NFP) de rehausser le SMIC à 1600 euros, lors d’une interview sur BFMTV. Qualifiant cette idée de « politique-fiction », il a mis en garde contre les risques potentiels d’une telle mesure sur l’emploi en France.

Selon Pouyanné, une augmentation aussi significative du SMIC pourrait se révéler insoutenable pour les petites et moyennes entreprises (PME), du fait des charges supplémentaires qu’elle engendrerait. « Dès que l’on donne 200 euros de SMIC, vous avez 150 euros de charge et immédiatement l’addition devient insupportable pour les PME », a-t-il expliqué, soulignant ainsi les dangers d’un retour au chômage.

Toutefois, le dirigeant a également reconnu l’existence d’un malaise concernant le pouvoir d’achat en France, un point sur lequel il se montre plus conciliant. « Il y a quelque chose de vrai dans notre pays, c’est qu’entre les gens qui travaillent et ceux qui aujourd’hui bénéficient de l’assistance collective, il y a un écart assez faible qui crée une vraie insatisfaction », a-t-il affirmé. En réponse, il a indiqué que chez TotalEnergies, il a pris des mesures pour que personne ne soit rémunéré en dessous de 2000 euros.

Pouyanné s’est dit prêt à réfléchir à des moyens permettant aux travailleurs de bénéficier plus largement des fruits de leur labeur, évoquant même la possibilité de contribuer davantage au système fiscal français. « Je suis à la tête de l’entreprise la plus imposée au monde, qui a payé 25 milliards d’impôts mondialement », a-t-il ajouté, indiquant qu’il ne serait pas opposé à payer plus d’impôts si cela était décidé collectivement.

Cette intervention met en lumière la complexité des débats autour de la politique salariale et fiscale en France, tout en soulignant l’importance d’un équilibre entre les mesures de soutien au pouvoir d’achat et les conséquences économiques pour les entreprises et l’emploi.