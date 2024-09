Passation de Pouvoir à Matignon : Michel Barnier Succède à Gabriel Attal

Ce jeudi 5 septembre, une page s’est tournée à Matignon avec la passation de pouvoir entre Gabriel Attal, Premier ministre sortant, et son successeur, Michel Barnier. Ce dernier, nommé par le président de la République Emmanuel Macron après deux mois d’attente suite aux élections législatives, a prononcé un discours marquant, annonçant un tournant dans la politique du gouvernement.

Un discours d’adieu empreint d’émotion de Gabriel Attal

Le plus jeune Premier ministre de la Ve République, Gabriel Attal, visiblement ému, a pris la parole pour un discours d’adieu plein d’humanité. Revenant sur ses huit mois passés à la tête du gouvernement, il n’a pas caché sa « frustration » de devoir quitter ses fonctions si rapidement. « Huit mois, c’est trop court », a-t-il déclaré, exprimant le sentiment du devoir accompli tout en regrettant de ne pas avoir pu mener à bien certains projets, notamment pour les classes moyennes et la transition écologique.

Au-delà des remerciements d’usage à l’égard de son gouvernement et de ses équipes, Gabriel Attal a salué la résilience des Français rencontrés durant son mandat, évoquant notamment les victimes des inondations et les forces de sécurité. Il a également insisté sur l’importance de l’école, appelant son successeur à « continuer de faire de l’école de la République une priorité absolue ». Il a conclu son discours en remerciant Emmanuel Macron de lui avoir accordé l’« honneur de sa vie » en le nommant Premier ministre.

Les promesses de Michel Barnier : vérité, ruptures et respect

Le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, 73 ans, a ensuite pris la parole dans un discours attendu. Dès ses premiers mots, il a tenu à rendre hommage à Gabriel Attal, saluant son dévouement et les enseignements qu’il tire de ses huit mois à Matignon. Il a cependant rapidement annoncé la couleur : « Il y aura des changements et des ruptures », a-t-il tranché.

Michel Barnier a souligné la gravité du moment et la nécessité de dire « la vérité » aux Français, notamment sur « la dette financière et écologique ». « Il faudra dire la vérité, et je dirai la vérité », a-t-il martelé. Face aux défis qui l’attendent, il a promis d’apporter des réponses aux « colères » et au « sentiment d’abandon et d’injustice » qui traversent le pays, tout en annonçant un délai de quelques semaines avant la présentation de sa déclaration de politique générale devant le Parlement.

Barnier a insisté sur l’importance de la persévérance dans la continuité des actions en cours, notamment la défense des intérêts français en Europe. Cependant, il a également évoqué la nécessité de « beaucoup d’écoute et de respect » entre le gouvernement, le Parlement, les partenaires sociaux et économiques, ainsi que toutes les forces politiques.

Un Premier ministre face à des attentes colossales

Michel Barnier prend ses fonctions dans un contexte de tensions politiques et sociales, avec des attentes fortes en matière d’immigration, de sécurité, et de transition écologique. Lucie Castets, candidate déçue du Nouveau Front Populaire à la primature, a déjà exprimé ses inquiétudes, qualifiant Michel Barnier de « continuité de la politique de Macron, voire pire ». Elle redoute un manque de rupture véritable avec les politiques précédentes et se positionne comme une alternative de gauche en cas de censure gouvernementale.

De son côté, Jean-Claude Juncker, ancien président de la Commission européenne, a apporté son soutien à Barnier, soulignant sa « faculté d’écoute » et sa « persévérance », des qualités essentielles pour un Premier ministre en quête de stabilité et de rassemblement.

Un nouveau chapitre s’ouvre

Avec cette passation de pouvoir, Michel Barnier hérite d’un poste chargé de défis. Il devra naviguer entre continuité et renouveau, dans un paysage politique marqué par des colères sociales et un besoin de réformes profondes. Son discours laisse présager des mesures importantes, notamment sur la dette écologique et les réformes sociétales. Les semaines à venir seront décisives pour préciser les contours de son action gouvernementale et rassurer les Français sur sa capacité à répondre à leurs attentes.