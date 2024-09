Pascal Praud ému aux larmes annonce le départ de Noémie Schulz après 7 ans sur CNews

Ce vendredi 6 septembre 2024, Pascal Praud a exprimé une vive émotion en annonçant le départ de l’une des figures emblématiques de son émission L’Heure des Pros : Noémie Schulz, chroniqueuse spécialisée dans les affaires police-justice. En direct sur CNews, le journaliste a salué la rigueur professionnelle et l’amitié qu’il a tissée avec sa collaboratrice au fil des ans.

« Je suis triste et vous savez pourquoi », a déclaré Pascal Praud, en s’adressant à Noémie Schulz avant d’annoncer à l’équipe son départ. Praud a reconnu la nature évolutive des carrières professionnelles, tout en louant les qualités de Schulz : « Votre rigueur, votre manière de travailler… Vous allez me manquer, et vous allez nous manquer à CNews. »

Visiblement ému, Pascal Praud a pris le temps de lui rendre un vibrant hommage, rappelant les nombreux moments passés ensemble et la complicité développée au fil des émissions. « Vous avez su rappeler le droit et la règle avec une grande rigueur, même quand je me permettais quelques libertés », a-t-il ajouté.

En réponse, Noémie Schulz a exprimé sa gratitude envers son mentor et l’émission qui lui a permis de s’épanouir dans son métier : « Je voulais vous remercier. J’ai beaucoup appris ici. Vous m’avez donné un espace incroyable pour partager ma passion pour la justice, et cela m’a permis de devenir une meilleure journaliste. »

Sur les réseaux sociaux, Noémie Schulz a confirmé la fin de son aventure avec CNews, précisant qu’elle y avait passé plus de huit ans, notamment à couvrir des procès et à expliquer le fonctionnement souvent complexe de la justice.

Un départ qui marque la fin d’une belle collaboration et laisse derrière elle un vide pour l’équipe de L’Heure des Pros.