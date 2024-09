Pascal Praud (CNEWS) domine l’access prime time : Éric Brunet (BFM TV) Peut-il Inverser la Tendance ?

Dans le paysage audiovisuel français, la tranche horaire de 20h à 21h est devenue un véritable champ de bataille entre les chaînes d’information en continu. Pascal Praud, avec son émission « L’Heure des pros 2 » sur CNews, continue de dominer largement cette tranche horaire, attirant régulièrement entre 820 000 téléspectateurs avec des pics à plus d’un million. En comparaison, ses concurrents peinent à suivre, avec seulement 225 000 téléspectateurs en moyenne pour les émissions concurrentes.

En réponse à cette domination, BFM TV a recruté Laurent Ruquier l’année dernière, sans parvenir à inquiéter sérieusement Praud. Cette année, c’est Éric Brunet qui prend le relais avec sa nouvelle émission « Liberté, égalité, Brunet ! », co-animée par Alice Darfeuille et diffusée de 20 h à 22 h, du lundi au jeudi. L’objectif est clair : tenter de capter une partie de l’audience fidèle à Praud, en proposant un format débat avec jusqu’à six journalistes et spécialistes.

Pour sa première semaine, les résultats montrent que Brunet a du chemin à faire. Le lundi, l’émission a attiré 386 000 curieux, soit 2,1 % du public, tandis que Praud maintenait solidement sa position avec 743 000 téléspectateurs et 4,1 % de part de marché. Les jours suivants, l’audience de Brunet a diminué, tombant à 296 000 téléspectateurs le mardi, et continuant à baisser au fil de la semaine.

Comparativement, Laurent Ruquier avait réalisé de meilleurs scores lors de sa première semaine l’an dernier, avec 372 000 téléspectateurs en moyenne, soit 1,9 % du public.

Derrière ces chiffres, la chaîne dirigée par Fabien Namias, récemment nommé à la tête de BFM TV, espère encore trouver la formule gagnante pour contester l’hégémonie de Praud. Éric Brunet, bien que moins performant que prévu, peut néanmoins s’appuyer sur la tranche précédente menée par Benjamin Duhamel qui a réussi un bon démarrage avec 523 000 téléspectateurs et 3,9 % de part de marché.

Cette lutte pour l’audience entre Brunet et Praud montre bien les défis et les stratégies des chaînes de télévision françaises dans un créneau ultra-concurrentiel. Reste à voir si « Liberté, égalité, Brunet ! » réussira à s’imposer comme une véritable alternative à « L’Heure des pros 2 » de Praud, ou si la forteresse de ce dernier restera imprenable.