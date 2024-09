Pascal Obispo surprend avec l’annonce d’un nouvel album et d’un duo avec Carla Bruni

Le chanteur Pascal Obispo a révélé ce jeudi la sortie de son prochain album, intitulé L’Archipel des séquelles, prévue pour le 15 novembre 2024. En avant-goût, il a partagé le premier extrait de cet opus, Son âme d’enfant, un duo envoûtant avec Carla Bruni.

« Cette chanson raconte comment nos âmes d’enfants résistent à tout et nous gardent debout, nous rappelant la liberté à chaque instant », explique Pascal Obispo sur Instagram. C’est la première collaboration entre les deux artistes, qui promet une mélodie de pureté et d’émotion, selon l’annonce.

L’Archipel des séquelles contiendra dix titres, dont huit en duo avec des artistes féminines. Parmi elles, des voix bien connues comme Zazie, Nolwenn Leroy, Isabelle Boulay, Elodie Frégé, et d’autres comme Anne Sila, Nawel Ben Kraiem et Sharon Laloum. Ce projet marque le retour d’un duo entre Pascal Obispo et Zazie, leur première collaboration depuis Les meilleurs ennemis.

Réalisé par Fred Nardin et Max Pinto, cet album se veut intimiste, avec des chansons d’amour influencées par le jazz, mettant en avant des rencontres musicales touchantes avec des chanteuses inspirantes.

Les fans peuvent déjà se préparer pour une aventure musicale riche en émotion et en poésie, avec cette nouvelle œuvre signée Pascal Obispo.

Alice Leroy