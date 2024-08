Parrainages pour la présidence de la LFP : Vincent Labrune et Cyril Linette en avance

Exclusivité Entrevue – Découvrez les détails des votes de l’association Foot Unis, représentant les 46 clubs professionnels, pour parrainer les candidats à la présidence de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Après s’être entretenu en visio avec les différents candidats à la présidence de la LFP, Foot Unis s’est réuni pour statuer et décerner les parrainages. Quatre parrainages avaient été convenus, finalement trois pourraient être retenus… D’autant que Foot Unis souhaite s’entendre avec l’UAF, elle aussi porteuse de parrainages. Un système particulier, peu clair et qui débouche sur pas mal d’incertitudes.

Seule certitude, à date, l’élection du prochain président de la LFP aura lieu le 10 septembre…

À l’arrivée, d’après nos informations, voici les détails des votes de Foot Unis pour les parrainages des candidats à la tête de la LFP : Vincent Labrune 62% devance Cyril Linette 57%. Ce sont les deux seuls candidats à obtenir plus de 50% des votes. Chaque personnalité pouvait en effet obtenir 100% de votes. Suivent Gervais Martel 26% et Alain Guerrini 24%, au coude à coude. Christophe Bouchet 17% et Stéphane Martin 11% seraient donc éliminés de la course à la présidence.