Paris Match entre dans l’empire LVMH : Un nouveau chapitre pour l’hebdomadaire iconique

Paris Match, l’hebdomadaire iconique de la presse française, a officiellement rejoint le groupe LVMH, marquant la fin d’une ère de 50 ans passée sous le giron du groupe Lagardère. Cette acquisition, finalisée le 1er octobre 2024, s’inscrit dans une stratégie de diversification du géant du luxe dirigé par Bernard Arnault, qui s’était porté acquéreur de l’hebdomadaire pour 120 millions d’euros.

« En rejoignant les maisons prestigieuses de LVMH, Paris Match bénéficiera d’une plateforme solide pour innover et se développer », a déclaré Bernard Arnault, qui confie la présidence de cette nouvelle entité à Jean-Jacques Guiony, directeur financier de LVMH. Jérôme Béglé, quant à lui, conserve son poste de directeur général de la rédaction tout en devenant directeur de la publication.

Cap sur le numérique et le renouveau éditorial

Sous l’impulsion de LVMH, Paris Match compte accélérer son développement, en particulier sur le numérique. Jérôme Béglé a exprimé sa volonté de doubler le nombre d’abonnements numériques, actuellement autour de 25 000, afin de mieux s’adapter aux mutations du marché de la presse et à la fermeture progressive des kiosques. « Il est essentiel que Paris Match renforce sa présence sur les plateformes comme Instagram et TikTok, en offrant un contenu plus adapté aux jeunes générations », précise Béglé.

Par ailleurs, l’hebdomadaire entend diversifier son contenu en mettant un accent accru sur les faits divers, la couverture de l’actualité politique et les enquêtes géopolitiques. La rédaction envisage de multiplier par trois les sujets police-justice, passant de 3-4 par semaine à une dizaine, notamment à travers des formats plus courts pour le web.

Des ambitions à l’international et un retour à la rentabilité en 2025

LVMH voit également en Paris Match un potentiel de diversification au-delà des frontières françaises, notamment en Belgique et en Suisse, avec des perspectives de développement sur d’autres territoires francophones. Dans un deuxième temps, le groupe pourrait aussi exploiter l’importante banque de photos de Paris Match pour publier des ouvrages spécialisés.

Sur le plan financier, l’objectif affiché est de rendre le titre bénéficiaire dès 2025, après trois années sans marges nettes positives. La régie publicitaire du journal sera confiée au groupe Les Échos-Le Parisien, propriété de LVMH, afin d’optimiser les synergies.

Les journalistes de Paris Match, qui resteront dans les locaux de Lagardère jusqu’au printemps 2025, déménageront ensuite dans un nouvel immeuble sous l’égide de LVMH. Pour Bernard Arnault, cette acquisition marque une nouvelle étape dans l’histoire de ce titre légendaire, qui, à 75 ans, continue de marquer l’actualité par « le poids des mots, le choc des photos. »