Paris Fashion Week printemps-été 2025 : Valentino, Chanel et Dries Van Noten au cœur de l’événement

La Fashion Week de Paris, qui se déroule du 23 septembre au 1er octobre 2024, marque l’une des étapes les plus attendues du calendrier de la mode. Avec 106 maisons inscrites, dont 66 défilés et 40 présentations, cet événement dévoile les collections prêt-à-porter féminines pour la saison printemps-été 2025. À côté des grands noms comme Christian Dior, Saint Laurent et Louis Vuitton, cette édition voit aussi le retour de créateurs comme Gabriela Hearst et Ludovic de Saint Sernin, et met à l’honneur des jeunes talents prometteurs.

Parmi les moments forts de cette Fashion Week, le premier défilé d’Alessandro Michele chez Valentino, programmé pour le 29 septembre, suscite une grande attention. L’ancien directeur artistique de Gucci prend la relève de Pierpaolo Piccioli, dont le départ a été une surprise en mars dernier. Quant à Chanel, sans directeur artistique officiel depuis le départ de Virginie Viard, la maison présentera une collection conçue en interne, confirmant son retour au Grand Palais après quatre ans d’absence.

Les amateurs de mode attendent également avec impatience le défilé hors calendrier de Coperni, qui aura lieu à Disneyland Paris le 1er octobre. Le duo Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer, qui avait marqué les esprits avec une robe vaporisée en 2022, promet une nouvelle expérience grandiose en collaboration avec l’univers Disney.

Alice Leroy