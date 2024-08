Ouverture d’une enquête pour menaces de mort contre le député LFI Sébastien Delogu

Le député des Bouches-du-Rhône Sébastien Delogu, membre de La France Insoumise (LFI), a annoncé avoir déposé deux plaintes suite à des menaces de mort, diffamations et insultes reçues. En réponse, le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour « menaces de crime ou délit contre un élu », a confirmé le procureur Nicolas Bessone le mercredi 7 août 2024.

Plaintes déposées pour menaces et diffamations

Sébastien Delogu a informé via son compte X (anciennement Twitter) avoir déposé une plainte pour la deuxième fois ce mardi 6 août. « Vos menaces de mort, diffamations, insultes sont dans les mains de la justice ! », a-t-il déclaré. Le député a également partagé sur Instagram les nombreuses menaces qu’il reçoit régulièrement.

Il est 23h deuxième plainte déposée aujourd’hui…



Vos menaces de mort, diffamations, insultes sont dans les mains de la justice ! pic.twitter.com/xGprn159Td — Sébastien DELOGU (@sebastiendelogu) August 6, 2024

Enquête en cours

Selon une source policière citée par l’Agence France-Presse (AFP), une première plainte avait été déposée mardi pour « des propos menaçants proférés à son encontre via des messages sur son compte Instagram » et « des appels malveillants et des milliers de menaces depuis plus de cinq mois ». Une partie de ces menaces serait liée aux prises de position du député sur le conflit à Gaza.

Sébastien Delogu avait déjà attiré l’attention en mai dernier en brandissant un drapeau palestinien au sein de l’Assemblée nationale. Ce geste, ainsi que ses commentaires sur le conflit à Gaza, ont contribué à attirer sur lui des menaces et des diffamations.

Alice Leroy