Ouverture de la boutique de l’Élysée : entre souvenirs, histoire et gastronomie

Depuis le 24 juillet, la Maison Élysée, située face au palais présidentiel rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris, a ouvert ses portes au public. Inauguré par Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, cet espace de 600 m² propose une immersion unique dans les coulisses de la présidence française.

Un espace dédié à la découverte et aux souvenirs

La Maison Élysée abrite une boutique de souvenirs remplie de produits siglés du logo présidentiel. Les visiteurs peuvent y trouver des articles variés, allant de tasses et boules de pétanque à des bougies et tee-shirts, tous fabriqués en France. Les prix varient considérablement, avec des articles allant de 4 euros pour un stylo à 145 euros pour un service de tasses, justifiés par la qualité et le savoir-faire français.

Plongée dans l’histoire de l’Élysée

Outre la boutique, l’espace propose un musée gratuit où les visiteurs peuvent découvrir des photos et des reconstitutions des lieux emblématiques du palais. Parmi les attractions phares, une réplique authentique du bureau du général de Gaulle attire particulièrement l’attention. L’exposition met également en avant l’histoire du palais présidentiel, racontée par Stéphane Bern à travers un écran géant diffusant des images en réalité virtuelle.

Le cabinet de curiosités et le salon de thé

Le parcours se termine par un cabinet de curiosités présentant des cadeaux diplomatiques offerts aux présidents français. On y trouve des objets tels qu’une médaille donnée à Charles III par Emmanuel Macron ou une horloge reçue du président ouzbek.

Enfin, les amateurs de gastronomie peuvent savourer des pâtisseries concoctées par le chef pâtissier Lun-Yi Hsing dans le salon de thé de la Maison Élysée, avec une vue imprenable sur la cour d’honneur. Les prix des pâtisseries varient entre 9 et 12 euros, offrant une expérience culinaire unique dans un cadre historique.

La Maison Élysée permet ainsi aux visiteurs de découvrir l’histoire et les coulisses de la présidence française tout en profitant de produits de qualité et d’une gastronomie raffinée.

Alice Leroy