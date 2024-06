Outre-mer : le candidat Reconquête en Réunion prône la priorité régionale

Claude Moutouallaguin est candidat Reconquête dans la 2e circonscription de l’île de la Réunion.

Mardi 18 juin, la chaîne locale Réunion La 1ère, rassemblait les candidats locaux pour un premier débat télévisé dans le cadre des législatives anticipées.

Une circonscription étonnante puisque sur les 8 candidats, aucun de la majorité présidentielle : 3 sont sans étiquette, 3 sont de droite (Reconquête, le Rassemblement national et Debout la France) et 2 sont rouges (Lutte Ouvrière et le Nouveau Front populaire).

A l’issue du débat, ils ont résumé leurs principales priorités s’ils étaient élus. Claude Moutouallaguin (Reconquête) en a profité pour dénoncer les élites politiques responsables de 40 ans de désastre, ainsi que pour promouvoir la priorité régionale :

« Nous sommes dans une crise de logement, nous n’avons plus de travail, mais ceux qui arrivent de l’extérieur ont un grand boulevard pour avoir les logements et le travail. Il faut la priorité régionale, nous ne pouvons plus gérer toutes ces personnes qui arrivent, qui ne vivent pas comme nous, qui nous dérangent dans toute notre vie et qui sont prioritaires. »

Écoutez la minute pour conclure de Claude Moutouallaguin, candidat @Reconquete_off sur la 2e circo de La Réunion, en direct sur Reunion la 1ere hier soir – mardi 18 juin 2024.



Claude est le seul candidat sur sa circonscription à dire tout haut ce que personne n'ose dire !

De son côté, la candidate Rassemblement national, Christelle Bègue, a prôné « une politique humaine et non-discriminative » pour redresser le pays.

L’île de la Réunion, située non loin de Mayotte au large de Madagascar, est devenue un véritable eldorado et a vu affluer un nombre massif de clandestins ces dernières années. Principalement originaires du Sri-Lanka, les migrants n’hésitent pas à traverser 4 000 km d’Océan Indien sur des rafiots de fortune, pour accéder au paradis de soins permis par la France.

Aux européennes 2024, plus de 75% de la population de l’île s’est abstenue. Les rares votants ont cependant placé en tête la liste de Jordan Bardella avec 7,79% des suffrages (54 000 voix), suivie de Manon Aubry (LFI) à 4,99%, Raphaël Glucksmann (PS) et Valérie Hayer (RE) à 2,5% et enfin Marion Maréchal pour Reconquête avec 1,4% des voix.