Où les politiques français passent-ils leurs vacances cet été ?

Alors que le pont du 15 août marque une période de calme pour la classe politique, les personnalités publiques se retirent après une année particulièrement intense. Mais où se ressourcent les figures majeures de la politique française cet été 2024 ? Si Emmanuel Macron reste fidèle à la tradition en séjournant au fort de Brégançon, d’autres ont opté pour des destinations plus variées.

La Corse, une destination prisée

La Corse demeure une destination de choix pour plusieurs personnalités politiques. Fabien Roussel, leader du Parti communiste, a planté sa tente dans un camping insulaire où il se plaît à adopter un mode de vie simple. Partageant les sanitaires, faisant la vaisselle et profitant des Jeux olympiques de Paris 2024 à la télévision, Roussel passe des vacances modestes, loin des paillettes. Il est même accompagné de son meilleur ami, le fils de Georges Marchais, ajoutant une touche nostalgique à ces moments en famille. Une attitude qui lui vaut le surnom de « Patrick Chirac », référence au personnage de Franck Dubosc dans Camping.

En Corse également, Gabriel Attal, Premier ministre démissionnaire, a été aperçu par des touristes. Les photos le montrent dans l’eau, en short de bain, arborant un sourire légèrement crispé. Mathilde Panot, figure de La France Insoumise, n’échappe pas non plus aux regards, photographiée en plein supermarché ou dans un restaurant de plage, laissant deviner que même en vacances, l’anonymat est difficile à préserver.

Saint-Tropez ou Paris

De son côté, Jordan Bardella, président du Rassemblement National, a opté pour Saint-Tropez. Selon Mediapart, il a été aperçu partageant un dîner avec Cyril Hanouna, présentateur phare de C8, dans la villa de ce dernier. En dehors de ces moments de détente, Bardella consacre une partie de son temps à la rédaction de son autobiographie, interrompue par les nombreuses campagnes électorales de cette année.

Enfin, certains politiques préfèrent rester à Paris, où les couloirs de l’Assemblée nationale et du Sénat sont particulièrement calmes en cette période estivale. « Même la buvette est fermée », s’amuse un employé, avant d’ajouter que cette tranquillité contraste avec la tempête politique qui s’annonce pour la rentrée.

Hector M.