Oscars 2025 : « Emilia Pérez » de Jacques Audiard représentera la France

La France a choisi Emilia Pérez, la comédie musicale de Jacques Audiard, pour concourir à l’Oscar du Meilleur Film Étranger en 2025. Déjà récompensé lors du Festival de Cannes, le film met en scène un casting prestigieux comprenant Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña et Selena Gomez. L’histoire suit Manitas, chef d’un cartel mexicain, qui décide de changer de genre et de vie, devenant Emilia Pérez. Ce projet audacieux a conquis la commission française, composée de 11 professionnels, qui a opté pour ce film après avoir présélectionné Le Comte de Monte-Cristo, Miséricorde, et All We Imagine as Light.

Ce choix est d’autant plus scruté que l’année dernière, la sélection française avait fait polémique en écartant Anatomie d’une chute au profit de La Passion de Dodin-Bouffant. Cette controverse avait provoqué une refonte complète de la commission de sélection. Le film d’Audiard, avec son mélange de comédie et de drame, vise à séduire un public international grâce à son casting diversifié et son originalité, tout en offrant un regard unique sur les questions d’identité et de transformation.

La course aux Oscars est désormais lancée, mais il faudra attendre le 17 janvier 2025 pour savoir si Emilia Pérez sera retenu parmi les cinq finalistes dans la catégorie du Meilleur Film Étranger. Le film espère marcher dans les pas des précédents succès français, tout en apportant une nouvelle perspective grâce à son audace narrative et visuelle.

Alice Leroy