Onze lithographies de Salvador Dalí, retrouvées dans un garage, s’arrachent aux enchères à Londres

Des lithographies oubliées de Salvador Dalí, entreposées pendant près de cinquante ans dans un garage du quartier chic de Mayfair à Londres, ont été vendues aux enchères lundi 30 septembre 2024. Ces œuvres, découvertes par hasard alors que leur propriétaire faisait du rangement, ont suscité un vif intérêt lors de la vente organisée par la maison Hansons Richmond, chaque lot dépassant largement son estimation initiale.

Acquises pour seulement 500 livres sterling dans les années 1970, lors de la liquidation d’une galerie d’art, ces lithographies signées de l’artiste surréaliste espagnol sont restées hors du marché de l’art pendant des décennies. Le lot le plus cher, représentant des personnages nus et réalisé en édition limitée, a été adjugé à 4 900 livres (environ 5 889 euros), bien au-delà de la fourchette initiale de 500 à 700 livres (601 à 841 euros). « Cette vente a attiré un public international avec une demande exceptionnelle », a expliqué Chris Kirkham à l’AFP, directeur associé de Hansons Richmond, précisant que l’événement avait attiré aussi bien des collectionneurs que des particuliers.

Le succès de cette vente illustre l’attrait toujours vivace pour Salvador Dalí, malgré des prix relativement modestes par rapport à d’autres ventes de ses œuvres. En 2011, le Portrait de Paul Éluard (1929) s’était vendu pour 13,5 millions de livres (environ 16 millions d’euros) chez Sotheby’s. Cette fois-ci, ce sont les enchères en ligne qui ont facilité l’accès à un plus large public. « Il y a quelques années, ce type de ventes attirait surtout des professionnels, mais aujourd’hui, les acheteurs privés ont davantage d’opportunités », souligne Kirkham.

Parmi les acheteurs, une femme a acquis trois des lithographies pour décorer sa maison, témoignant de l’intérêt croissant des particuliers pour ce genre de pièces. « Ces œuvres vibrantes et colorées sont à la fois belles et décoratives, et elles trouvent naturellement leur place dans n’importe quel foyer », a ajouté le commissaire-priseur.

Alice Leroy