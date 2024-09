« On s’est rendu compte que ça ne marchait pas, qu’il y avait des rechutes. » Florent Pagny donne des nouvelles peu rassurantes sur son état de santé

Alors que Florent Pagny va faire son retour dans The Voice 2025 sur TF1, en tant que juré, ce qui était plutôt rassurant sur son état de santé, le chanteur s’est confié dans un podcast, Addiktion, qui sera diffusé ce mardi 24 septembre. Et les nouvelles ne sont pas aussi bonnes qu’on pouvait l’espérer.

Alors qu’il lutte contre un cancer du poumon depuis 2022, le chanteur, qui a commencé par se vouloir rassurant, expliquant : « Ma santé, ça va », s’est montré plus inquiétant en révélant que les traitements n’avaient pas marché comme il le voulait, confessant : « Là, il n’y a plus de traitement. Même l’immunothérapie. On s’est rendu compte un jour que ça ne marchait pas, il y avait des rechutes, on a laissé tomber… »

Florent Pagny a ajouté : « Quand on est touché par cette maladie qu’on appelle le crabe, parce qu’elle s’accroche, elle revient sans arrêt. Même si à un moment les traitements font bien leur travail, elle a une tendance à revenir. Moi, elle est revenue deux fois après la première, donc ça fait trois fois. »

Ayant toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, le chanteur a révélé qu’il avait désormais recours à la médecine chinoise : « Dernièrement, j’ai plutôt été accompagné avec la médecine chinoise, et c’est celle qui me donne le plus de satisfaction. Comme ce sont des plantes, c’est pas mal. J’ai trouvé un bon médecin, il me donne les bons traitements et il gère les évolutions qu’il peut y avoir. »

Une confession qui n’aura pas forcément de quoi rassurer ses fans, qui pourront malgré tout le retrouver dans The Voice 2025 aux côtés de Vianney, Patricia Kaas et Zaz, trois ans après sa dernière apparition dans le télé-crochet de TF1.