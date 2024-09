Olivier Véran se reconvertit en lobbyiste après avoir envisagé un retour à la médecine

L’ancien ministre de la Santé et porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a surpris en se lançant dans une nouvelle carrière. Après avoir songé à un retour dans la médecine, il a finalement opté pour une reconversion dans le secteur privé en créant une société de lobbying baptisée Innov, selon des informations révélées par La Lettre.

Créée le 5 août 2024, Innov propose des services de conseil en « stratégie », « communication », « innovation », ainsi que des prestations de mise en relation, publicité et relations publiques. En plus de ses compétences en conseil, Olivier Véran mettra à profit son carnet d’adresses pour facturer des missions à diverses entreprises et entités publiques.

Une reconversion autorisée par la HATVP

La reconversion de l’ex-ministre a été validée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui a toutefois émis des réserves déontologiques. Celles-ci visent à prévenir tout risque de conflits d’intérêts, compte tenu de son rôle passé au sein du gouvernement. Parallèlement à la création de son entreprise, Véran a également rejoint le conseil d’administration de Lunettes pour tous, une chaîne d’optique fondée par Paul Morlet et Xavier Niel, ainsi que le comité stratégique du laboratoire DrugOptimal.

Un parcours en constante évolution

Olivier Véran avait initialement envisagé de se reconvertir dans la médecine esthétique ou de revenir à son métier de neurologue. Toutefois, après sa défaite aux élections législatives de 2024, il a choisi une toute nouvelle voie. Cette décision marque une rupture avec ses précédentes aspirations médicales, et fait écho à une tendance fréquente dans les reconversions d’anciens responsables politiques.

Ainsi, l’ex-ministre poursuit une trajectoire inattendue en devenant acteur du secteur du lobbying, une évolution professionnelle que la HATVP suivra de près pour garantir le respect des règles éthiques.