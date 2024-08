Olivier Faure salue l’ouverture de Mélenchon à un gouvernement sans LFI

Olivier Faure a salué l’esprit d’ouverture manifesté par Jean-Luc Mélenchon, après que ce dernier a suggéré de former un gouvernement du Nouveau Front populaire (NFP) sans ministres issus de La France insoumise (LFI). Mélenchon a interrogé le camp macroniste et la droite en ces termes : « Seraient-ils prêts à ne pas censurer un gouvernement de Lucie Castets, sans ministre LFI, mais appliquant le programme du NFP ? » Pour Olivier Faure, cette proposition illustre la volonté de Mélenchon de sortir de l’impasse politique et d’œuvrer pour une solution qui respecte le choix des électeurs.

.@JLMelenchon ouvre la voie à un soutien sans participation de la @FranceInsoumise à un Gvt @CastetsLucie. Le prétexte de la présence de ministres FI n’existe plus. On attend maintenant la réponse de tous ceux qui pensaient avoir trouvé là un moyen de rejeter en bloc le #NFP. — Olivier Faure (@faureolivier) August 24, 2024

Lors de leur consultation avec Emmanuel Macron le 23 août, Olivier Faure a rapporté que le président avait évoqué la possibilité d’une nomination « rapide » d’un nouveau Premier ministre. Faure a souligné que Macron avait reconnu la légitimité des forces ayant participé au front républicain contre l’extrême droite, incluant potentiellement LFI. Toutefois, la question de la participation des insoumis à un futur gouvernement reste une ligne rouge pour le camp présidentiel et la droite.

Faure a réaffirmé l’unité du Nouveau Front populaire, tout en insistant sur l’importance de respecter le message des électeurs lors des législatives. Selon lui, l’ouverture de Mélenchon renforce l’image de cohésion au sein du NFP et pourrait permettre d’avancer vers une solution stable et durable, tout en répondant aux attentes des Français.

Hector M.