Oasis, le retour des frères ennemis annoncé ce mardi ? Les fans trépignent d’impatience

Les fans du mythique groupe anglais trépignent d’impatience. Ce mardi 27 août, ils devraient avoir leur réponse. Oasis va-t-il revenir sur scène ? Les relations houleuses, attaques médiatiques et guéguerres intestines des frères Gallagher a eu raison de la poursuite du groupe pop phare des années 90.

Plus de quinze ans après la fin de l’histoire, Oasis reviendrait-il aux affaires ? Les hauts et les bas des relations entre les deux frères, Noel et Liam, ont alimenté les tabloïds anglais depuis des années. Mais iront-ils enfin jusqu’à se réunir sur scène, pour de bon, après de nombreuses annonces en ce sens au fil du temps ?

Les auteurs de tubes comme Wonderwall, Supersonic ou Stand by Me ont en effet posté sur leurs réseaux sociaux des vidéos étonnantes, avec uniquement cette date : « mardi 27 août ». Sur X, sur Instagram, les fans s’affolent et s’interrogent.

Il faudra attendre 8 heures, mardi matin, pour savoir. Buzz gigantesque ou gros flop ? C’est le mystère, pour le moment. En 2009, à peu près à même époque, c’est au festival Rock en Seine que les deux frères s’étaient séparés/engueulés pour la énième fois.

Beaucoup de fans enquêtent chacun de leur côté et partagent leurs avancées via les réseaux sociaux. Certains estiment que le fait que Liam Gallagher ait posté récemment sur X le message suivant « Je n’ai jamais aimé ce mot, ANCIEN » est un indice de la re-formation du groupe…

The Sun croit savoir que Noel et Liam se sont entendus pour quelques rendez-vous exceptionnels : ensemble sur scène pour une série de concerts au Royaume-Uni dans un an, à l’été 2025.

Dans la même veine, le 25 août, sur la scène du Reading Festival, Liam Gallagher a dédié un morceau à son frère « ennemi » Noel. Chose rare…

Le Sunday Times précise que le groupe reverrait le jour pour une série de 10 concerts à Wembley. Historique. Tout comme leur retour programmé sur leurs terres de Manchester. À voir si Noel portera le maillot de Manchester City, club dont il est fan depuis toujours.